Zestien jaar gevangenisstraf voor Rotterdamse eerwraak blijft staan

De 48-jarige Rotterdammer Abdulkerim K. moet zestien jaar gevangenisstraf uitzitten voor de moord in 2013 op zijn zakenpartner in Rotterdam-West. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding van 114 duizend euro betalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

De veroordeelde had eind 2012 ontdekt dat zijn vrouw een relatie had met zijn vriend Metin. Die affaire zou aan het licht zijn gekomen nadat de man zijn vrouw een spyphone cadeau had gegeven. Zo kon hij de gesprekken tussen zijn vriend en zijn vrouw afluisteren.

Op 9 januari 2013 ging K. naar de Nederlandse Demirliler Vereniging, een Turkse vereniging aan de Gerrit van de Lindestraat in Rotterdam-West. Daar was ook het slachtoffer en getuige. De veroordeelde zou in de loop van de avond zijn vertrokken, omdat hij zich niet lekker voelde.

Drie kogels

Op camerabeelden is te zien dat K. na middernacht terugkeerde en de auto in de buurt parkeerde. Ook zond zijn telefoon een signaal uit. De volgende ochtend werd het lichaam van Metin in het pand van de Turkse vereniging gevonden. Hij was op een afstand van maximaal een meter door drie kogels geraakt. Twee troffen hem in de borst en één in het hoofd.

Ooggetuigen waren er niet. Ook is het wapen nooit gevonden. Toch werd K. door de rechtbank en het Gerechtshof veroordeeld. Een rol in die veroordeling speelde een afgeluisterd gesprek tussen de vrouw van de verdachte en haar schoonmoeder op 2 april 2013.

De schoonmoeder zegt:

"Als ik het maar op z’n minst, op z’n minst, op z’n minst had vermoed, dan had ik gezegd: slacht mij maar eerst af, dood mij maar eerst. Dan had ik gezegd: word eerst mijn moordenaar, Abdulkerim. En pas daarna … Als ik een beetje, een beetje, dan had ik gezegd: dood mij eerst. Dan had ik gezegd: dood mij eerst, word eerst mijn moordenaar, en dan…’'

En... ‘Ik smeekte Abdulkerim. Ik zei: wat kan ik doen. Ik zei: Abdulkerim, doe het niet. Abdulkerim, doe het niet. Abdulkerim, dood mij eerst, voordat je het gaat doen.’

En... ‘Alles, alles blijkt uit diens mobiel.’