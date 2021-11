Erasmus MC komt met twijfeltelefoon voor mensen met vragen over coronavaccins

Het Erasmus MC opent woensdag een telefonisch informatielijn waar mensen vragen kunnen stellen over de coronavaccinatie. Dan gaat het vooral om vragen over het vaccin in combinatie tot hun eigen medische toestand. "Er zijn mensen die om medische redenen twijfelen of zij een vaccin moeten nemen. Het Erasmus MC wil deze mensen helpen, zodat zij een goede keus kunnen maken."

Het gaat vaak om mensen met allergieën, afweerstoornissen of andere aandoeningen die twijfelen. Ook vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden zijn vaker terughoudend in het nemen van het vaccin. "Hun vragen passen vaak niet in de standaardvragen en -antwoorden die op betrouwbare websites en informatiebronnen te vinden zijn. Ze zijn te specifiek voor hun aandoening of bijvoorbeeld het stadium van hun behandeling", schrijft het EMC.

Het ziekenhuis voegt eraan toe dat er, mede doordat er al veel bekend is over de gevolgen van de vaccins, er vrijwel geen enkele medische reden meer is om van vaccinatie af te zien.

De 'Vaccinatie Twijfel Telefoon' is een initiatief van internist Robin Peeters. Die ging eerder met huisarts Shakib Sana de Rotterdamse weekmarkten op om voorlichting te geven over de coronavaccinaties. "Tijdens die marktbezoeken merkten we dat er echt ontzettend veel foute informatie wordt verspreid", zegt Peeters. "Ook hebben mensen vaak specifieke vragen over hun eigen medische geschiedenis. Na honderden miljoenen vaccinaties wereldwijd is de gezondheidswinst echter evident en hebben we ook een heel goed beeld van de mogelijke bijwerkingen."

De Vaccinatie Twijfel Telefoon, 010 704 1500, wordt bemand door medische professionals en medische studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De lijn is bereikbaar op woensdag en vrijdag van 08:30 uur tot 13:30.