Voortvluchtige rapper opgepakt voor drillrapmoord op 'Chuchu'

De plek waar de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga overleed in Scheveningen | Foto: Sennah Kalkman

Tyrece B. liet op een livestream op Instragram zien dat hij samen met twee andere mannen op het politiebureau was om zichzelf aan te geven. "Dit is Tyrece B., hij wordt gezocht. Hij moest zich melden", zegt een van de mannen tegen een agent aan de receptie. "Dit is de laatste man. Deze gast heeft het lang volgehouden", zegt de ander.

De steekpartij in Scheveningen vond plaats bij een confrontatie tussen drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam. B. was de leider van de Amsterdamse groep '73 De Pijp'. Hij had ruzie met de leider van de Rotterdamse groep.

Volgens het Openbaar Ministerie escaleerde het conflict toen Tyrece B. door een man van de andere drillrapformatie werd vastgepakt. Van B. zijn op sociale media beelden opgedoken waarop te zien is dat hij in Scheveningen met een vuurwapen rondliep.

Eerder deze maand zijn twee 21-jarige drillrappers tot elf jaar cel veroordeeld voor de dood van Chuchu. Eén van hen heeft het slachtoffer met een groot mes in zijn hart gestoken en daarmee de dodelijk steekwond veroorzaakt. De andere verdachte stak de man met een mes in zijn buik.