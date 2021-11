Acht maanden na de verwoestende brand herrijst De Sfinx uit Dordrecht

Eigenlijk gaat De Sfinx op de Reeweg-Oost pas om vier uur 's middags open, maar een uur voor de officiële opening zit de zaak al stampvol. Want het is vandaag feest. Net als na de ramp op de vroege vrijdagochtend in maart ligt eigenaar Adel Mesdare nu nog steeds uren wakker. Maar nu heeft hij iets leuks om aan te denken. Hij mag weer doen wat hij het liefst doen: pizza's en shoarma's bakken voor zijn klanten die soms al 27 jaar komen eten.





Als het vuur op de vroege vrijdagochtend in maart is gedoofd, is de materiële schade is groot. Van het dak en de zolderverdieping zijn nog slechts verkoolde resten over. Het restaurantdeel beneden heeft forse water- en roetschade opgelopen.



Maar de psychische schade is ook fors. Verweesd staat eigenaar Adel dagenlang voor zijn verbrande eethuis. Hij lijkt het niet te kunnen beseffen. Vaak staat Adel daar alleen, soms met zijn twee broers Atef en Nady. De geboren Egyptenaar verkeert 'in shock' verklaart zijn echtgenote Nellie in die periode aan Rijnmond. Hij kan het gewoon niet geloven. Zijn levenswerk is weg. Het leven is leeg. Zo is er bijvoorbeeld plotsklaps een eind gekomen aan de muzikale zondagen waar hele families en vriendengroepen steevast aan lange tafels kwamen eten.



(tekst gaat verder onder de foto)

De schade na de brand bij Eethuis Sfinx is groot | Foto: Rijnmond



Maar zo snel gaat de Sfinx niet ten onder. Vaste klanten - en daar zijn er veel van - geven grif. Een speciale crowdfundactie brengt maar liefst 12.000 euro op. De verzekering blijkt namelijk niet alles te vergoeden. En doordat het dak is verwoest stromen er duizenden liters bluswater naar binnen. Vrijwel alle apparatuur is kapot.



De drie broers maken eindeloze dagen. Er is wat juridisch gedoe over het herstel van het dak en in coronatijd is het moeilijk om bouwmaterialen te krijgen. Vaste klant Richard Gijbels ("Ik kom er al 21 jaar en elke week met de hele ploeg") zit in het schildersvak en geeft het verlossende zetje. Samen met zijn collega's saust hij in de laatste uren voor de opening de muren. Het gedroomde moment van herstart is nu echt daar. Richard heeft er dan ook al weken tegelwerk op zitten. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. De Sfinx heeft een metamorfose ondergaan en ziet er prachtig uit.



(tekst gaat verder onder de foto)

Vaste klant Danny Gijbels aan de vernieuwde bar | Foto: Jordy Nijenhuis



Op straat knipt burgemeester Wouter Kolff het lintje door waarmee De Sfinx officieel weer open gaat. Hij was er ook op de dag van de brand en komt nu gelukkig langs in een vrolijker setting. "Gefeliciteerd en hele goede zaken gewenst." Neef Rewis Mesdary reageert: "Dank u wel voor uw komst. En dan krijgen we nu het belangrijkste. We gaan eten. Niemand kan De Sfinx verlaten zonder gegeten te hebben." Even later zitten de burgemeester en zijn chauffeur aan een broodje shoarma, met sla, tomaat, komkommer en saus.





Eigenaar Adel straalt als hij op de stoep van de Reeweg-Oost zijn vernieuwde en al meteen behoorlijk volle zaak bekijkt. "Dit is zo lekker! Het was heel zwaar de afgelopen maanden. Maar nu is het klaar. Het was niet makkelijk. Eindelijk weer werken. Ik wilde niets anders dan dat."



Zijn echtgenote Nellie is kapot van dat harde werken en het steunen van haar echtgenoot, maar ook dolblij tegelijk. "Ik wil hierbij zijn. Ik heb zo vaak getwijfeld of het wel zo lukken. Acht maanden duurde het, dat is toch niet meer normaal. Het dak heeft lang open gestaan, alles was nat. Mijn man slaapt nog steeds slecht. De spanning was groot, redden we het wel op tijd? Het zal een paar weken duren, maar dan zal hij weer de oude worden. De laatste weken werkte hij van zes uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. Nu kan hij zijn hart weer volgen en bakken voor zijn klanten."



(tekst gaat verder onder de foto)

De broers van De Sfinx, Adel staat rechts op de foto | Foto: Jordy Nijenhuis



De broers zijn ondertussen druk met het maken van de bestellingen die binnenrollen. Rewis Mesdary: "We zijn zo vaak gebeld vandaag. Kunnen we weer eten bestellen? Eindelijk. Onze klanten houden van ons. En wij van hen." Danny Gijbels: "Ik kwam hier al als tiener. De broers maken de sfeer. Ik voel me thuis."

Die broers zijn ondertussen druk bezig achter de bar. Over de toekomst zijn ze het eens: "Op naar de volgende 27 jaar."