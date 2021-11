Storing Hoekse Lijn duurt nog tot zeker woensdagochtend

Metrolijn B rijdt sinds 14:00 uur niet tussen Schiedam en eindpunt Hoek van Holland. De oorzaak is een netwerkstoring. Reizigers moeten er rekening mee houden dat de storing in ieder geval duurt tot woensdagochtend 07:00 uur, meldt RET-woordvoerster Diana van Stijn.

"Een groep van experts is alles aan het nameten en nalopen. We hopen vanavond of vannacht de oorzaak te achterhalen", vertelt Van Stijn. Zij roept mensen op om de website van de RET in de gaten te houden voor actuele informatie.

De RET zet pendelbussen in om de reizigers te vervoeren. "Dat zal natuurlijk zo blijven totdat de metro's weer rijden", verzekert Van Stijn.