RIVM: 1944 nieuwe coronabesmettingen, vier regiogenoten overleden

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 1944 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren, toen werden er 2.266 besmettingen gemeld. Er zijn vandaag vier overleden regiogenoten gemeld, ook zijn er vier mensen opgenomen in het ziekenhuis.

De overleden regiogenoten kwamen uit Sliedrecht (1), Vlaardingen (1) en Zwijndrecht (2). In het ziekenhuis werden mensen uit Nissewaard (1), Ridderkerk (1) en Rotterdam (2) opgenomen. Voor het eerste deze week daalde het zevendaags gemiddelde in de regio: van gemiddeld 2.212 besmettingen gisteren, naar 2.196 vandaag.

Landelijke cijfers

Er zijn 349 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal nieuwe patiënten sinds eind december. Er liggen nu 2.540 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren 2.430), van wie 488 op de IC (gisteren 470), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De afgelopen week werden er 154.000 positieve testen gemeld bij het RIVM, een stijging van 39 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Ondanks de drukte in de teststraten van de GGD werd er ook meer getest, in totaal bijna 630.000 keer. Dat betekent dat 22,2 procent van de testen positief uitviel, tegen 19,6 procent een week eerder.

Het resultaat van de onlangs genomen maatregelen is nog niet te zien in de cijfers. Als dat effect er komt, is dat volgens het RIVM pas volgende week te zien. Nu is er volgens het instituut nog sprake van een "aanhoudende stijging op alle fronten".

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 40 - 4149

Albrandswaard: 39 - 4363

Barendrecht: 65 - 8102

Brielle: 20 - 2309

Capelle aan den IJssel: 76 - 11033

Dordrecht: 212 - 19769

Goeree-Overflakkee: 27 - 6798

Gorinchem: 50 - 6057

Hardinxveld-Giessendam: 40 - 4151

Hellevoetsluis: 36 - 5232

Hendrik-Ido-Ambacht: 44 - 5430

Hoeksche Waard: 110 - 13030

Krimpen aan den IJssel: 38 - 5147

Lansingerland: 94 - 9955

Maassluis: 11 - 5041

Molenlanden: 67 - 8669

Nissewaard: 79 - 12471

Papendrecht: 56 - 5080

Ridderkerk: 36 - 8052

Rotterdam: 559 - 113460

Schiedam: 57 - 12749

Sliedrecht: 55 - 5088

Vlaardingen: 56 - 11914

Westvoorne: 11 - 1686

Zwijndrecht: 66 - 7273

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.