Dolf Roks is nu werkzaam voor de jeugdopleiding van Ajax: 'Als die club komt, dan is het niet zo moeilijk'

Ruim een maand na zijn ontslag bij Sparta heeft voormalig hoofd jeugdopleiding Dolf Roks een nieuwe werkgever gevonden. De Zeeuw is sinds afgelopen zondag aan de slag bij de jeugdopleiding van Ajax, waar hij als 'expert' namens de Youth Academy de jeugdopleiding van de Amsterdammers doorlicht en in de markt zet.

"De term van 'expert' klinkt wat zwaar", excuseert Roks zich. "Maar ik licht de boven-, midden- en onderbouw van Ajax en de kwaliteiten van de jeugdopleiding door. De kennis van de jeugdopleiding van Ajax geef ik dan intern en extern door. Dat wil zeggen dat ik die kennis verspreid in het binnenland, buitenland en op online-gebied." Een einddatum van zijn contract bij de Amsterdammers is er volgens hem niet echt.

Roks heeft veel ervaring met werken in de jeugdopleiding. Bij Sparta was hij al sinds 1986 jeugdtrainer. Vervolgens vervulde Roks tot afgelopen oktober allerlei functies op Het Kasteel. Ook was hij op meerdere momenten hoofdtrainer van de club.

Op woensdag 6 oktober werd Roks op non-actief gezet, omdat hij een andere zienswijze had op de jeugdopleiding van Sparta dan technisch directeur Henk van Stee. Op dat moment was Roks hoofd jeugdopleiding en trainer van het Onder 18-team van de Rotterdammers. "Ik wilde graag tot het einde van mijn carrière bij Sparta te blijven, maar dat liep anders", aldus Roks. Een arbitragezaak met de club is volgens hem van de baan. "Ik wil de club niet beschadigen. De club is groter dan een persoon."

'Je moet nu wel Ajacied worden'

Ajax zocht al snel na het ontslag contact met Roks. "Bovendien kent de club mij al langer door de samenwerking die Sparta met Ajax heeft. Ook andere clubs hadden interesse. Het gaat dan vooral om binnenlandse clubs. Maar als Ajax komt, dan is het niet zo moeilijk", vertelt de Zeeuw, die na al die decennia een andere werkgever heeft. "Je moet nu na al die jaren Sparta wel Ajacied worden."

De rol van hoofd jeugdopleiding is bij Sparta inmiddels ook ingevuld. Sinds drie weken is voormalig Jong Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk op Het Kasteel aan de slag als de opvolger van Roks.