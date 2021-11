Celstraf voor man uit Maasdijk die illegale sigaretten verhandelde

De sigaretten waren aangetroffen in loodsen in Zuidland en Wateringen. De 40-jarige verdachte had gezegd dat hij de loodsen had verhuurd maar niets te maken had met de spullen. De rechter noemt dat ongeloofwaardig.

De rechter wijst erop dat accijnzen zijn ontdoken, voor bijna vier miljoen euro. De rookwaar zat in dozen met valse merknamen, die producten van Marlboro en L&M suggereerden. "Het doel van de accijnzen, het terugdringen van roken vanwege enorme gezondheidsrisico's, wordt daarmee ondermijnd", aldus de rechter.

De straf is lager dan de 2,5 jaar cel die justitie heeft geëist. De rechter vindt dat de verdachte een kleinere rol heeft gespeeld in de sigarettenhandel dan justitie heeft aangegeven. De man handelde in opdracht van anderen. Daarnaast houdt de rechter er rekening mee dat de fiscus nog achter de Maasdijker aankomt.

Justitie eiste een boete van 150 duizend euro voor het bedrijf. De rechter halveert dat én maakt het een voorwaardelijke boete. De reden is dat de inkomsten van het bedrijf zijn weggevallen nu de verdachte vastzit.