Rotterdammer met 300.000 euro cash in huis ontkent ronselen van drugsuithalers

De rechtszaak liep direct al vertraging op. De Rotterdamse verdachte Lahsen M. zegt dat hij wordt verward met medeverdachte Abdelaziz B. Een stemherkenning van het Nederlands Forensisch Instituut moet uitsluitsel geven. Ook het feit dat van 'die kale' wordt gesproken, is geen bewijs zegt hij: de belangrijkste medeverdachte is ook kalend. Abdelaziz B. is in Marokko. De rechtbank wil kijken of hij met een videoverbinding kan worden gehoord.



In de zaak tegen Lahsen M. speelt nog een herkenning een rol: op een foto zou zijn hand te zien zijn met een Rolex om de pols, een Lamborghini besturend. Advocaat Cem Kekic nam dinsdag voor de zitting een foto van de hand van zijn cliënt. "Hij heeft een moedervlek en die is niet op de foto te zien. Bovendien rijdt mijn cliënt in een hele andere auto, eentje van 400 euro. Deze hand is van een onbekende persoon."

Drie ton cash geld

Voor justitie staat vast dat de Rotterdammer flink heeft verdiend met de drugshandel. In zijn woning en in een kluis is bijna drie ton aan cash geld gevonden. De verdenking wegens witwassen wordt later door de rechtbank behandeld, als de andere onderzoeken zijn afgerond.



De vrouw van Lahsen M. moest zich dinsdag wel al verantwoorden voor het geld. De bankbiljetten zaten in een tas (19 duizend euro), een vuilniszak in de kast (50 duizend euro) en in een kluis (229 duizend euro). Het geld in de vuilniszak kende zij niet, de andere bedragen zijn volgens haar spaargeld. "Ik hoefde maar 300 euro huur te betalen en verdiende goed bij de Rabobank, dus ik hield elke maand veel geld over. Ik heb het eerlijk verdiend."

Zuinig geleefd

Het stel heeft vier kinderen, maar volgens de vrouw gaf dat niet veel kosten. "Toen de kinderen klein waren, aten ze nog niet zo veel. Hun kleren haalde ik bij het Leger des Heils." Advocaat Kekic wees erop dat de vrouw van de afgelopen zestien jaar bankafschriften heeft bewaard waarmee de bedragen verklaard kunnen worden. "Er zijn bij haar ook geen dure spullen aangetroffen. Ze leefde zuinig en het doet pijn dat haar gespaarde geld nu wordt afgepakt."



Justitie zegt dat het cash geld uit bijzondere coupures bestond: onder meer bankbiljetten van 500 en 200 euro. "Die van 500 euro komen we voornamelijk in het criminele circuit tegen. Verder hebben we naar haar legale inkomsten gekeken plus de maandelijkse uitgaven en dan houd je geen drie ton over." Uiteindelijk noemt justitie een bedrag van 150 duizend euro onverklaarbaar en dus drugsgeld. Zij eist daarvoor een gevangenisstraf van zes maanden.



De rechter in Rotterdam doet op 20 december uitspraak. Woensdag gaat het proces verder met twee medeverdachten die ook een rol zouden hebben gespeeld bij het ronselen van uithalers.