Met de metro van hartje Rotterdam naar het strand van Hoek van Holland: vanaf komende zomer kan het

Hoek van Holland Strand dus, zo gaat het meest westelijk gelegen station van Nederland heten. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het eindstation van de Hoekse Lijn. Maar het einde komt in zicht, zegt Ruud Langeveld. Hij is omgevingsmanager van Metro aan Zee, de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de spoorverlenging tussen Hoek van Holland Haven en het Hoekse strand.

"Op z'n vroegst gaat de metro in juli 2022 naar het strand rijden", vertelt Langeveld. Bezoekers kunnen de zilte zee vanaf het perron van station Hoek van Holland Strand niet alleen ruiken, maar ook nog eens zien. Vanaf het Strandplein kunnen ze vervolgens via een hellingbaan of trappen zo het strand oplopen voor een verkoelende duik of een dagje zonnebaden.

Maar voor het zover is moet er nog wel het nodige gebeuren. Klaar is het station immers nog zeker niet, verzekert Langeveld. "Er zijn nog een aantal kritieke punten die we moeten passeren. Zo moet alles nog worden getest en gekeurd en ook de spoorbeveiliging moet nog worden aangebracht."