Jaar cel geëist voor motorrijders die met 250 kilometer per uur van Breda naar Rotterdam scheurden

Tegen de mannen die vorig jaar op de motor met 250 kilometer per uur van Breda naar Rotterdam reden is een celstraf geëist van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De motorrijders deden slechts elf minuten over de rit. Ze maken zich volgens de officier van justitie schuldig aan poging tot doodslag. "Ze namen het levensgevaar op de koop toe."

Vanwege hun gevaarlijke capriolen beschuldigt het Openbaar Ministerie hen van poging tot doodslag, dat meldt Omroep Brabant. De hele motorrit werd gefilmd en op het internet gezet. Op de beelden is te zien hoe Silab O. (23) uit Almere en Ibram M. (25) uit Rotterdam auto's links en rechts inhalen. Ondertussen tikt de snelheidsmeter geregeld 250 kilometer per uur aan.

Silab O. verklaarde in de rechtbank: "Ik heb niet het gevoel gehad dat ik geen controle had over de motorfiets." Wel noemde hij de actie stom. "We hadden er niet over nagedacht." Zijn medeverdachte Ibram M. zei dat het 'niet oké' was. De advocaten van de mannen vinden dat de actie niet als poging tot doodslag gecategoriseerd kan worden.