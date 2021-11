Feyenoord-doelman Bijlow reist niet mee naar Praag na positieve coronatest

Feyenoord moet het in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag stellen zonder doelman Justin Bijlow. De keeper had lichte klachten en testte vervolgens positief op corona.

Bijlow moet daardoor in quarantaine en reist niet mee met de rest van de selectie van de Rotterdammers naar Tsjechië. Op woensdagochtend maakt Feyenoord bekend hoe de selectie voor het belangrijke uitduel er verder uit ziet. Ofir Marciano zal in elk geval onder de lat staan tegen Slavia Praag.

Als Feyenoord een resultaat boekt in Praag (gelijkspel of winst) is het zeker van de eerste plaats in hun poule van de Conference League. Daarmee zou Feyenoord voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 overwinteren in Europa.

De wedstrijd in Praag is donderdag live te volgen op Radio Rijnmond. Onze uitzending begint om 18:00 uur en de aftrap in Tsjechië is om 18:45 uur. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van de belangrijke wedstrijd.