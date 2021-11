Verdediging Wik H. ontkent betrokkenheid bij verdwijning Jaïr Soares

De verdediging van Wik H. ontkent dat zijn cliënt iets te maken heeft met de verdwijning van de 7-jarige Jaïr Soares uit Rotterdam. De Telegraaf meldt op basis van "diverse bronnen" dat H. is verhoord als verdachte in de zaak. Volgens advocaat Niek Heidanus heeft de politie geen enkel bewijs en kent H. de zaak Soares alleen van televisie.

Jaïr Soares raakte in 1995 vermist op het strand van Monster, waar hij met zijn familie was. Een mogelijke dader is tot op het heden niet gevonden, totdat het coldcaseteam reeds Schiedammer Wik H. heeft verhoord. H. is bekend van de Schiedammer parkmoord, waarvoor hij werd veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs.

De advocaat van H., Niek Heidanus, wijst alle beschuldigingen van de hand. Volgens hem heeft H. "schoon schip" gemaakt door zichzelf in 2004 aan te geven als dader. H. verblijft momenteel op de resocialisatieafdeling, waar de beschuldigingen hem diep treffen, meent Heidanus. De advocaat benadrukt dat de politie geen bewijs heeft die H. aan de verdwijning van Jaïr Soares linkt en dat zijn cliënt niets te verbergen heeft en volledig medewerkt aan het onderzoek.

De Schiedammer parkmoord

Wik H. is bekend uit de Schiedammer parkmoord op 22 juni 2000, waarbij de 10-jarige Nienke Kleiss omkwam en seksueel werd misbruikt. Haar 11-jarige vriendje Maikel werd ernstig mishandeld en tevens misbruikt. Aanvankelijk werd de Vlaardinger Cees B. opgesloten voor de moord in het Beatrixpark. B. legde een valse bekentenis af na discutabele verhoormethoden. Later ontkende hij zijn betrokkenheid bij de zaak. In totaal zat B. vier jaar onterecht vast, totdat H. zich bij de politie meldde.