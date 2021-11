Mogelijk wondermiddel in strijd met Japanse duizendknoop komt uit lab in Berkel en Rodenrijs

Van maaien en de wortels koken met kokend water tot elektrocuteren of injecteren met gif: de Japanse duizendknoop laat zich niet verslaan. Toen letterlijk niets leek te helpen, was daar opeens de Japanse bladvlo, die nota bene wordt gekweekt in een lab in Berkel en Rodenrijs.

De Japanse duizendknoop draagt weliswaar de naam van het Aziatische land, woekeren doet de duizendknoop in Japan in de praktijk niet. Het bracht onderzoekers op het idee om de natuurlijke vijand van de plant, de Japanse bladvlo, ook in Nederland in te gaan zetten. Die inzet lijkt te hebben gewerkt, stellen zij.

Japanse Bladvlo doet het goed

De bladvlo blijkt de Nederlandse winter goed te hebben verteerd en plant zich ook nog eens voort, vertelt bioloog en onderzoeker Suzanne Lommen. Dat is hoopgevend nieuws, want er zijn veel bladvlooien nodig om het onkruid te bestrijden. En wanneer de duizendknoop verdwijnt, vergaat uiteindelijk ook de bladvlo. Het beestje kan immers uitsluitend leven van de duizendknoop.

De Japanse duizendknoop zorgt in ons land al jaren voor hoofdbrekens. Woekert de plant eenmaal, dan is het erg lastig hem uit te roeien. De invasieve exoot verspreidt zich razendsnel en beschadigt gebouwen, wegen en leidingen. Per dag kan de plant wel tien centimeter groeien. De plant is zo krachtig dat hij zelfs dwars door funderingen en asfalt heengaat.

Mooie aanvulling

Maar, zo stelt Lommen: de bladvlo kan het in de strijd tegen de duizendknoop niet in zijn eentje. De bedoeling is dat de bladvlo zich in de natuur vestigt en zich daarmee ontwikkelt tot een permanente onderdrukkende factor tegen de duizendknoop. "Het vooruitzicht dat de Japanse bladvlo op de langere termijn de duizendknoop onder controle kan houden, zal voor mensen die eerst een dure investering hebben gedaan een mooie aanvulling zijn."