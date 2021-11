Man in hoofd gestoken bij ruzie tijdens feestje aan Spangesekade, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij aan de Spangesekade in Rotterdam is dinsdagavond rond 23.30 uur een man gewond geraakt. Het slachtoffer is tijdens een feestje in zijn hoofd gestoken en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een woordvoerster van de politie.

Het feestje aan de Spangesekade zorgde voor geluidsoverlast, waarna ruzie zou zijn ontstaan. Het is nog onduidelijk of dat ook de directe aanleiding is geweest van de steekpartij.

Nog dezelfde avond wist de politie de vermoedelijke dader in de boeien te slaan. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend.