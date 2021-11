Het weer van vandaag: opnieuw een grijze dag

Vandaag hebben we te maken met veel bewolking in onze regio en lokaal zou ook een spatje motregen kunnen vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit rond een graad of 8 en er staat slechts een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht houden we te maken met veel bewolking en vooral langs de kust zou later wat lichte regen kunnen vallen. De minima komen uit rond de 4 graden in het oosten van de regio tot 7 graden langs onze kust. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig.

Morgenochtend passeert er vanuit het noordwesten een zwak front met wat regen, na de regen volgen een paar opklaringen met wat zon maar valt er ook een enkele bui. De wind draait morgen naar het noordwesten en neemt langs de kust toe tot vrij krachtig en dat is een windkracht 5. Het kwik ligt morgenmiddag opnieuw rond de 8 graden.

Vooruitzichten

Vrijdagmiddag volgt vanuit het westen flink wat regen en wordt het in de middag slechts 5 graden en is het waterkoud. In het weekend is er veel bewolking en vallen er enkele buien, een enkele bui kan ook hagel opleveren. Ook dan is het met 5 graden aan de koude kant. In de nacht van zaterdag op zondag kan het landinwaarts tijdens opklaringen licht vriezen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.