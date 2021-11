Teruglezen: eerste twee verdachten Coolsingelrellen voor de snelrechter

Afgelopen weekend barstte het los in Rotterdam | Foto: MediaTV

Een man en een vrouw staan voor de supersnelrechter vanwege de rellen op de Coolsingel afgelopen vrijdagavond. De 29-jarige man uit Delft en 26-jarige vrouw uit Spijkenisse worden verdacht van 'openlijke geweldpleging tegen goederen of personen'. Zo zouden ze stenen naar de politie hebben gegooid.

Een derde verdachte, een 21-jarige Rotterdammer, zou eigenlijk ook vandaag voor de snelrechter staan. Maar omdat hij door justitie van meer ernstige strafbare feiten wordt verdacht dan de andere twee, is er meer onderzoek nodig. Hij moet later voor een meervoudige kamer verschijnen. Daar zitten drie rechters in plaats van één snelrechter. Uit een meervoudige kamer volgen vaak zwaardere straffen.

Tijdens de rellen in het centrum van Rotterdam kregen politie en brandweer met geweld te maken: er vielen klappen, stenen en zwaar vuurwerk vlogen in het rond. Politieauto's en scooters werden in brand gesproken. De politie schoot een aantal keer gericht op relschoppers. Vijf mensen werden geraakt door kogels, tientallen mensen zijn opgepakt, de meesten kregen een gebiedsverbod tot 2 januari.

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek doet live verslag vanuit de Rotterdamse rechtbank: