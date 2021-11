Voormalig DS'79-trainer Simon Kistemaker overleden: 'Hij is de rode draad in mijn leven'

"Ik keek om kwart voor twaalf naar het Journaal. Toen kwam het bericht over zijn dood voorbij. Dan ga je toch met een vervelend gevoel naar bed", vertelt Leen van der Weel, oud-spits van het elftal dat in 1987 furore maakte aan de Krommedijk. "Ik heb toch veel aan die man te danken. Voor mij was zijn aanpak een verademing."

De Rotterdammer kwam van Sparta, waar hij in de rangorde van de aanval niet vooraan stond. Kistemaker pakte dat anders aan. De trainer stemde de speelwijze van DS'79 op Van der Weel af. "Lange ballen naar voren op Kees Koudstaal en mij. De rest moest zo snel mogelijk bijsluiten. 'Zorg dat je erbij bent', zei hij tegen de andere spelers."

Van der Weel had met 31 doelpunten op sportief gebied een belangrijk aandeel in het succes van DS'79. "Maar dat kwam vooral de manier waarop Kistemaker met je omging. Als je als voetballer wordt gewaardeerd, dan ga je vanzelf goed voetballen."

'Je wist waar je met hem aan toe was'

Kistemaker, die al in het seizoen 1984-1985 tijdelijk Ad Versluys had opgevolgd, had in Dordrecht een fantastische start. Na acht wedstrijden pakte DS'79 de eerste periodetitel. Vervolgens won het drie maanden geen competitiewedstrijd meer. Koudstaal, de beresterke en kopsterke middenvelder: "Kistemaker wist hoe hij ons moest laten pieken. In de beker wonnen we wel van Go Ahead, PEC Zwolle en na de winterstop van FC Utrecht, allemaal eredivisieclubs." In de kwartfinales sneuvelden de Dordtenaren pas na een replay (3-1 nederlaag) na de 0-0 aan de Krommedijk.

"Dan zei hij niet dat je 'slecht was', nee, je was 'verschrikkelijk slecht'." Kees Koudstaal

Koudstaal accepteerde, zoals veel spelers, de harde aanpak van 'De Kist'. "In de rust kon hij soms te keer gaan. Dan zei hij niet dat je 'slecht was', nee, je was 'verschrikkelijk slecht'. Dat klonk hard in een kleedkamer. Maar je wist wel waar je aan toe was. Je moest beter presteren anders werd je gewisseld."

Pieken en dalen in Dordrecht

DS'79 bleef het seizoen 1986-1987 afwisselen met pieken en dalen. Het verliest bijvoorbeeld twee keer van Vitesse, met John van den Brom. De Arnhemmers eindigen als zevende. FC Volendam, met als topscorer ene Wim Jonk, wordt kampioen, voor Willem II, de andere promovendus.

De Dordtenaren eindigden als negende. In de nacompetitie wachtten Cambuur (derde), RKC (vierde) en NEC (zesde). DS'79 schoot uit de startblokken met drie overwinningen. In Waalwijk (3-1 verlies) volgde nog een smetje, waarna NEC in Dordrecht werd verslagen. Alles komt aan op de laatste wedstrijd bij concurrent Cambuur in Leeuwarden.

Simon Kistemaker (rechts) als trainer in 1984. | Foto: Nationaal Archief/Anefo

Van der Weel: "Een speciale tegenstander voor Kistemaker. Een seizoen eerder was hij nog trainer van Cambuur. Hij fokte ons enorm op. Deze wedstrijd mochten we niet verliezen. We zijn als voorbereiding naar Oudega gegaan. Daar werden we helemaal voorbereid wat ons stond te wachten."

DS'79 won de wedstrijd door doelpunten Koudstaal en Van der Weel met 2-0. "DS'79 was in de nacompetitie de beste ploeg. Het merkwaardige is dat deze ploeg bijna geen cent heeft gekost", citeerde de Leeuwarder Courant trainer Kistemaker. "Hier de promotie realiseren geeft me een stuk voldoening en een heerlijk gevoel. Dit laatste bedoel ik zonder enige rancune naar Cambuur."

De Dordtse club maakte zich op voor de eredivisie. De start was met een 4-1 zege op FC Twente hoopgevend. Maar alleen VVV werd in Venlo verslagen. DS'79 eindigt met 12 punten kansloos als laatste. Van der Weel, dat seizoen lang uitgeschakeld door gescheurde enkelbanden: "In de eerste divisie speelden we de lange bal. In de eredivisie kwamen we niet verder dan het strafschopgebied."

"Maar het 1-tegen-1 spelen was ook gevaarlijk", herinnert Koudstaal zich. "We speelden een keer tegen PSV. Ivan Nielsen van PSV speelde zijn man uit en liep zo naar de overkant. Tactisch was het niet allemaal even sterk."

'Hij was getuige op mijn huwelijk'

Eén van de spelers hield aan de Dordtse tijd een speciale relatie met Kistemaker over. Dat was aanvaller Marco Boogers. Als 19-jarig talent kwam hij van Feyenoord naar Dordrecht. Van der Weel: "De jongeling deed zijn eigen ding, Simon probeerde hem in het gareel te houden."

"Vertelde Kistemaker mooie verhalen over Australië, waar hij met de beroemde voetballer George Best had gewerkt." Marco Boogers

De relatie tussen Kistemaker en Boogers werd in die tijd geregeld vergeleken van een vader-zoon-verhouding. "Sommige mensen noemden dat zo", weet Boogers nog. "Hij leerde mij prof te worden. Soms pakte hij mij hard aan. Op andere momenten bleek duidelijk dat hij om je gaf. Dat is mij altijd bijgebleven. Hij was niet voor niets getuige op mijn huwelijk."

Boogers gaat verder: "Kistemaker is de rode draad in mijn leven. Het is het DNA wat hij op mij heeft overgebracht. Als technisch-directeur van FC Dordrecht liet ik ook 1-op-1 spelen."

George Best

In die tijd ging Boogers niet graag naar school. "Simon wist dat. We hadden geen mobieltjes in die tijd. Dus belde de trainer naar mijn huis. Mijn moeder nam op en de trainer vroeg waar ik was. Die ligt nog in bed, antwoordde mijn moeder. Over een uur moet hij trainen, zei de trainer", blikt Boogers terug.

"Een uur later kwam ik op mijn fietsje aangereden. De trainer pakte mij keihard aan en liet mij door de modder glijden. Daarna nam hij mee voor de lunch. Vertelde de trainer mooie verhalen over Australië, waar hij met de beroemde voetballer George Best had gewerkt. Dat wat prachtig. 's Avonds tijdens de training was hij weer de harde trainer. Zo was hij nou eenmaal."

'Niemand zal een slecht woord over de trainer zeggen'

Volgens Boogers had Kistemaker het ver kunnen brengen als trainer. "Maar hij nam zich geen blad voor de mond. Dat vond lang niet iedereen leuk. Ik heb een keer meegemaakt hoe hij voorzitter Gerard Bouwer uitfoeterde. Die wilde mij geen contract geven. Als hij geen contract krijg, dan stap ik ook op, zei de trainer. Zo was hij."

Ook na het vertrek uit Dordrecht vonden de twee elkaar geregeld. Boogers: "Als ik geblesseerd was of op de bank zat, dan belde hij. Hij zei: 'Je gaat toch niet opgeven? Je blijft toch wel knokken?'"

Als FC Dordrecht-manager zat Boogers nog een keer om tafel met Simon Kistemaker. "Met voorzitter Ad Heijsman sprak ik met hem over een eventuele terugkeer als trainer. Maar hij zat in herstel van ziekte en was niet fit genoeg. Dat was toch wel mijn grootste fout. Dat kreeg ik elke keer nadien te horen: jij wilde mij toch niet? Dat accepteerde hij niet."

Boogers en Kistemaker hielden contact. Hij zag zijn oud-trainer wel achteruit gaan. "Zeker toen zijn partner Thea vorig jaar overleed. Een paar weken geleden heeft hij het opgegeven. Hij zal worden gemist. Hij was de vader van dat elftal van DS'79. En we hebben wat meegemaakt: Bert Bartelings overleden, Jaap van der Wiel overleden... Nee, ik denk dat er niet iemand is die een slecht woord over de trainer zal zeggen."