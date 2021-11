Ofir Marciano stapt als eerste doelman van Feyenoord in het vliegtuig naar Praag

Ofir Marciano aan de bal namens Feyenoord in het duel met Elfsborg in de voorronde van de Conference League | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Vanwege de positieve coronatest van Justin Bijlow mag Ofir Marciano donderdagavond aan de bak in het doel van Feyenoord. De Israëlische keeper is één van de 21 spelers die woensdag met de Rotterdammers naar Tsjechië vertrekt voor het duel met Slavia Praag in de Conference League. De andere twee keepers zijn Thijs Jansen en Tein Troost.

Trainer Arne Slot neemt ook Mark Diemers en João Teixeira mee naar Praag. Beide middenvelders kunnen op weinig speelminuten bij Feyenoord rekenen, maar ze reizen wel mee met de selectie.

Ook is er een plekje voor Naoufal Bannis, die dinsdag nog met Feyenoord Onder 21 in actie kwam tegen de leeftijdsgenoten van NEC. Dat duel eindigde in een 2-1 nederlaag voor de Rotterdammers. Bannis speelde in de voorronde van de Conference League al drie keer mee bij Feyenoord. In de eredivisie scoorde de 19-jarige spits één keer in zijn enige invalbeurt tegen Willem II.

Stand van zaken in de poule

Feyenoord heeft uitstekende papieren voor de wedstrijd tegen Slavia Praag. Als de Rotterdamse ploeg minimaal één punt pakt in Tsjechië, dan is Feyenoord sowieso zeker van overwintering in de Conference League. Bij een zege mag het team van trainer Slot zelfs een ronde in dit toernooi overslaan.

Het duel Slavia Praag-Feyenoord in Groep E begint donderdagavond om 18:45 uur en is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Verslaggevers Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Frank Stout reizen af naar de Tsjechische hoofdstad om Feyenoord en de supporters komende dagen op de voet te volgen.