LIVEBLOG: Steeds meer Feyenoord-supporters onderweg naar Tsjechië voor duel met Slavia Praag

Feyenoord kan donderdagavond bij Slavia Praag zich voor de eerste keer sinds het seizoen 2014/2015 officieel verzekeren van overwintering in Europa. Rijnmond Sport reist met de Rotterdammers mee om in Tsjechië uitgebreid verslag te doen. Er is daarom een liveblog rondom dit duel in de Conference League.