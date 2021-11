Elisa staat als vrouw haar mannetje in de bouw: 'Geen dag is hetzelfde'

Elisa zegt het zelf wanneer ze met haar helm op de bouwplaats staat. "Het was eerst wel wennen, want ik ben niet zo groot en ook nog eens een meisje." Op de achtergrond zijn enkele mannen aan het werk op de bouwplaats, onder de rook van winkelcentrum Zuidplein. "Uiteindelijk is het een kwestie van geven en nemen", vervolgt ze. "Ik leer dingen van hun en soms pikken ze ook dingen op van mij, dan krijg je vanzelf respect."

Van LEGO naar bakstenen

Voorlopig is Elisa nog druk bezig met haar studie. Ze zit in het derde jaar van haar mbo-opleiding Bouwkunde aan het Techniek College in Schiedam, daar voelt ze zich op haar plek. "Mijn moeder zei vroeger altijd al, toen ik druk was met mijn LEGO, dat de bouw echt iets voor mij was. Ik vind het ook echt leuk. Zowel de architectuur als de uitvoering vind ik interessant", legt Elisa uit, die ook denkt aan doorstromen naar het hbo. Maar of dat in de uitvoering is of als architect: "Daar heb ik nog een jaar om over na te denken", zegt ze lachend.

De reden dat ze nog twijfelt is ook omdat haar stage op de bouwplaats zo goed beviel. Stagebegeleider Richard legt uit dat Elisa een meerwaarde was en dat het ook belangrijk is dat jonge vrouwen zich thuisvoelen op de bouwplaats. "In de toekomst gaan we iedereen hard nodig hebben in de bouw, ook vrouwen. En tegenwoordig gaat dat prima. Vroeger werd je nog weleens anders behandeld, maar nu kijkt niemand daar meer naar om. Elisa laat zien dat het prima kan."

Elisa zelf hoopt op dezelfde bouwplaats terug te kunnen keren voor een vervolgstage, ze is trots wanneer ze ziet hoe de woningen uit de grond worden gestampt. "Als ik dan hier langsloop dan voel ik mij trots dat ik hieraan heb bijgedragen. Dan denk ik terug aan alle mooie momenten die ik hier heb meegemaakt."