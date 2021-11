Eerste Coolsingelrelschopper krijgt drie maanden cel en moet duizend euro schadevergoeding betalen

De eerste Coolsingelrelschopper is veroordeeld tot drie maanden cel en twee voorwaardelijk. Het gaat om de 26-jarige Sharon M. uit Spijkenisse. "Aan alle mensen sorry, ik zal nooit meer naar zo een demonstratie gaan," verklaarde de vrouw.

M. moet ook 1000 euro schadevergoeding aan de politie betalen. Verder wil de rechter dat de ze zich bij de reclassering meldt en eventueel in behandeling gaat. Ze mag een jaar niet in een straal van vijf kilometer van het centrum van Rotterdam komen, omdat er volgens de rechter waarschijnlijk meer betogingen komen.

M. zegt dat ze zich heeft laten meeslepen in de demonstratie, waar zij naar eigen zeggen per ongeluk in terechtkwam. Ze heeft bekend met stenen naar politievoertuigen te hebben gegooid. Ook was op camerabeelden te zien dat zij met een fiets en stukken plantenbak smeet.

De officier van justitie eiste aanvankelijk zes maanden cel waarvan één maand voorwaardelijk, plus behandeling en een locatieverbod voor het centrum van Rotterdam. Ook werd een schadevergoeding van 9714 euro geëist van de vrouw, vanwege schade aan ME-voertuigen.

De rechter zei de geschiedenis van de vrouw mee te wegen in het vonnis, maar nam het haar kwalijk dat zij besloot met stenen te gooien. "U heeft het leven van anderen op zijn kop gezet, dan is het raar om te denken dat ik uw leven niet op zijn kop mag zetten met een celstraf."