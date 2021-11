VIDEO: Koning Willem-Alexander vliegt als co-piloot Feyenoord-supporters en Rijnmond-verslaggevers naar Praag

Een supporter toont op zijn mobiele telefoon een foto van de opmerkelijke co-piloot. "Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is", knipoogt hij. Koning Willem-Alexander staat echter bekend als Ajax-supporter. "Maar zijn vrouw (Koningin Máxima, red.) is voor Feyenoord. Dat compenseert het weer een beetje."

Kijk hieronder naar de video, waarin een Feyenoord-supporter het bewijs toonde dat Koning Willem-Alexander in de cockpit van het vliegtuig zat:

De Feyenoord-supporter heeft de koning echter niet kunnen spreken, omdat de beveiliging hem tegenhield. Daarmee is deze Europese reis voor Het Legioen al op een bizarre wijze begonnen. "Maar dit is toch mooi? Ik vind het echt grappig!", glimlacht de Feyenoord-fan. "We gaan er hier een mooi feest van maken."

In een reactie laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat 'het gastvliegerschap van de Koning voor KLM een privékwestie betreft' en dat er verder geen verdere informatie wordt gegeven.