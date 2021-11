Drie maanden cel voor eerste relschoppers: ‘Taakstraf belediging voor hulpverleners’

De vonnissen van de twee relschoppers zijn nagenoeg identiek: naast hun celstraf moeten ze zich bij de reclassering melden en in behandeling gaan. Beiden zijn eerder veroordeeld voor geweldsdelicten. Ook mogen zij een jaar lang niet in een straal van vijf kilometer van het centrum van Rotterdam komen, volgens de rechter liggen er namelijk nog meer demonstraties in het verschiet.

De vrouw uit Spijkenisse zegt dat ze zich heeft laten meeslepen in de demonstratie. Ze gooide onder meer met een stuk van een bloempot en met een fiets. "Ik ben tegen de 2G-maatregelen en de maatregelen die al zijn opgelegd. Het was vredig, maar de sfeer sloeg om. Het werd een kat-en-muisspel met de politie. Ik kon geen kant op. Ze reden mensen aan, toen ben ik ook gaan gooien naar ME-busjes."



Middelvinger

De rechter zegt dat uit de beelden blijkt dat zij bepaald niet ingesloten werd. De officier van justitie was het daarmee eens: "Ik zie een lachende vrouw met een sigaret in de ene hand, die stenen gooit en een middelvinger opsteekt."



De vrouw heeft een 'tumultueuze jeugd' gehad, maar op verzoek van haar advocaat werd daar niet nader op ingegaan tijdens de rechtszaak. Ze is eerder veroordeeld voor het gebruiken van geweld. Momenteel volgt zij een opleiding om vrachtwagenchauffeur te worden.

De verdachte uit Delft verklaarde voor de rechter dat hij met zijn (ex-)vriendin bij de rellen was. "Zonder nadenken ben ik erin verzeild geraakt. Ik had het niet moeten doen," zei hij huilend. "Ik ben stom geweest." De rechter: "U had naar huis moeten gaan." De man, opnieuw in snikken uitbarstend: "U heeft helemaal gelijk, mevrouw de rechter.



Ook hij beweerde dat hij zich ingesloten voelde. De beelden van de man zijn woensdag op zitting vertoond. De rechter: "Ik zie geen mensen om u heen. Hier gooit u iets, hopla! Ziet u dat u zelf achter de politie aangaat?" Verdachte: "Ja, maar verderop stonden meer politiebusjes. En ik ben hardhandig tegen een winkelruit aangegooid bij mijn arrestatie."



Eerder veroordeeld

De man was moeizaam lopend de rechtszaal binnengekomen. "Ik heb last van mijn rug. Dat komt door een ongeluk jaren geleden maar door afgelopen vrijdag ben ik weer terug bij af." De Delftenaar is eerder veroordeeld voor mishandeling van zijn partner en geweld tegen de politie. Hij zegt na zijn scheiding schulden te hebben gekregen. "Ik werk dag en nacht als lasser."



Zijn advocaat pleitte voor een forse taakstraf. Door een celstraf zou hij zijn huis kunnen kwijtraken, waardoor hij zijn dochtertje niet meer kan ontvangen. Tegen de rechter: "Houdt u alstublieft de rechtsstaat overeind."

De officier van justitie eiste zes maanden cel waarvan één maand voorwaardelijk. "We zeggen hier 'geen woorden maar daden', maar dit waren misdaden. Het was een hetze tegen de politie. Het leek wel oorlogsgebied."



Doodsangsten bij politie

De rechter ging uitvoerig in op de gevolgen bij de politie. "Ze stonden doodsangsten uit. Het is maar de vraag of sommigen weer aan het werk kunnen, daar hebt u aan bijgedragen." De rechter kwam met de straffen iets lager uit dan de officier van justitie had gevraagd, maar volgde zeker niet het advies van de advocaten. "Een taakstraf zou een belediging zijn voor de hulpverleners en voor de Rotterdamse samenleving."



De Rotterdamse politie diende een schadeclaim in bij de vrouwelijke verdachte van 9714 euro, voor het vernielen van een auto. De rechter vond dat te ver gaan. "Het is een enorm bedrag en u bent nu de eerste die terechtstaat. Ik kan dat bedrag niet zomaar bij u alleen neerleggen nu. Ik stel uw aandeel vast op duizend euro."



Justitie in Rotterdam verwacht op korte termijn geen supersnelrechtzitting meer. Wel wordt een zogeheten themazitting gepland, waarop meerdere verdachten achter elkaar voor de politierechter verschijnen. Daarnaast zullen de vier verdachten die nu nog vastzitten zich moeten verantwoorden voor een meervoudige kamer van drie rechters. Zij worden berecht voor zwaardere delicten dan de twee die woensdag zijn veroordeeld.