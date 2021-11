Opkoopbescherming niet alleen in Rotterdam, ook regiogemeenten willen af van huisjesmelkers

Steeds meer gemeenten in de regio Rijnmond willen beleggers van de huizenmarkt weren, blijkt uit een enquête van Rijnmond. Na Rotterdam willen ook Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Vlaardingen en de gemeente Nissewaard het opkopen van huizen voor de verhuur zo snel mogelijk aan banden leggen. Andere gemeenten denken nog na over de invoering van een 'opkoopbescherming'.

Met de nieuwe regeling kunnen gemeenten een zelfbewoningsplicht instellen, die het verhuren van een opgekochte woning tegengaat. De nieuwe eigenaar mag het pand vier jaar lang niet aan een ander verhuren, tenzij het om eigen kinderen of familie gaat. In Rotterdam gaat het om huizen tot 355 duizend euro in 16 wijken.

Vrijwel alle gemeenten in de regio zeggen zich te oriënteren op de invoering van een opkoopbescherming, blijkt uit een rondgang van deze omroep. Vier gemeenten willen deze maatregel tegen beleggers op korte termijn al gaan invoeren.

Zo werkt bijvoorbeeld Nissewaard aan een opkoopbescherming. Meerdere wijken in Spijkenisse zijn volgens het gemeentebestuur populair bij beleggers die hun huizen aan arbeidsmigranten verhuren. Vaak in ‘verkamerde’ rijtjeshuizen waar bewoners geluidsoverlast veroorzaken.

“Een groot deel is problematisch en zet druk op de leefbaarheid in wijken voor directe buren”, zegt Jan Willem Nijmans, wethouder wonen en wijkveiligheid in Nissewaard. Deze opkoopbescherming gaat de wethouder helpen. “We zitten al een paar jaar te worstelen met het feit dat we onvoldoende middelen hebben om op te treden tegen beleggers die huizen opkopen en weer doorverhuren. We zaten echt te wachten op (het kabinet in) Den Haag.”

Bekijk hieronder wat jouw gemeente gaat doen met de opkoopbescherming

Leest u dit bericht op uw mobiel? Klik dan hier.

Op Goeree-Overflakkee speelt het probleem met huisjesmelkers nauwelijks. Wel wil de gemeente een zelfbewoningsplicht gaan invoeren voor nieuwbouwwoningen. Dat geldt ook voor de gemeenten Lansingerland, Zwijndrecht en Dordrecht. Daar mag je binnenkort alleen een nieuwbouwhuis kopen als je er ook echt zelf gaat wonen.

“We hebben in Zwijndrecht ervaren dat aantrekkelijke nieuwe woningen werden opgeleverd en meteen weer te koop gezet, met een flink hogere prijs en kosten koper. Dat onnodig prijsopdrijvende effect willen we voorkomen met de betaalbare woningen die nu gebouwd worden.” De gemeente gaat nog onderzoeken of ze ook een opkoopbescherming voor bestaande woningen gaat invoeren. Dit hangt ook af van een eventueel waterbedeffect vanuit Rotterdam, met als gevolg dat beleggers buiten de grote stad woningen gaan opkopen.

In Vlaardingen wil het gemeentebestuur de opkoopbescherming wel op korte termijn gaan invoeren. De gemeente houdt sterk rekening met een waterbedeffect vanuit Rotterdam. Ze moeten nog bepalen in welke wijken het voor beleggers niet meer wordt toegestaan om een woning te kopen om deze te verhuren. De zelfbewoningsplicht zou in Vlaardingen in het eerste kwartaal van 2022 in moeten gaan. Ook in Barendrecht komt er een opkoopbescherming. Als het lukt zelfs op 1 januari, tegelijk met Rotterdam. Onbekend is nog voor welke wijken in Barendrecht de zelfbewoningsplicht gaat geleden.

'Wil geen rechtszaak met beleggers'

De gemeente Nissewaard heeft een onderzoeksbureau ingehuurd om de invoering van de opkoopbescherming juridisch dicht te timmeren. Wethouder Mijnans wil voorkomen dat verhuurders toch hun slag kunnen slaan door een fout in de regelgeving. “Ik wil niet bij een eventuele rechtszaak op de vingers getikt worden omdat er iets juridisch niet onderbouwd is.” Nissewaard gaat de invoerdatum van 1 januari, zoals Rotterdam en Barendrecht voor ogen hebben, daarom niet halen. “Zorgvuldigheid voor snelheid. Zodra alles in kannen en kruiken is, gaan wij het invoeren.”

Rijnmond maakte eerder deze videoreportage over de overlast door huisjesmelkers in Spijkenisse:

In Capelle aan den IJssel zijn ze ook druk bezig met de opkoopbescherming tegen huisjesmelkers. Wethouder Maarten Struijvenberg wil vooral starters meer kansen geven om een huis te bemachtigen in Capelle. De nood is hoog, ziet hij. De maatregel is volgens hem nodig om mensen zo snel mogelijk aan een woning te kunnen helpen.

“Het wordt lastig om als starter een woning te kopen als beleggers diepe zakken hebben. Opgekochte woningen worden daarna weer duur verhuurd. Dat maakt het moeilijk voor mensen die gewoon in een huis willen wonen", zegt de wethouder. "Zij gebruiken het niet als een investeringsobject. Voor hen willen we nu wat doen.”

De komende weken maakt Rijnmond meerdere reportages over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor excessen op de huurmarkt, jongeren op woningjacht en eigen initiatieven van Rijnmonders. Heb je tips voor deze serie of wil je jouw verhaal kwijt? Stuur een e-mail naar esther.schalkwijk@rijnmond.nl. Met dank aan Manon van Koppen voor de overzichtskaart.