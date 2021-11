Albert Schweitzer ziekenhuis bereidt zich voor op code zwart: 'Wachten is geen optie'

Het team bestaat uit 12 artsen die niet direct betrokken zijn bij de coronazorg en die de patiënten niet zien of behandelen. "Zij moeten keuzes maken die we in Nederland nooit eerder hebben hoeven maken en het is voor artsen zeer ingrijpend om te doen, daarom staat dit team ook op enige afstand van het primaire proces.", zegt de woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

"Wachten op code zwart is geen optie. We moeten nu harde keuzes maken." In de instelling liggen op dit moment 36 COVID-19 patiënten en nogmaals 7 op de IC. Ook zijn er 10 patiënten die vanuit de spoedeisende hulp wachten op doorplaatsing naar de kliniek, maar die is vol. "Zowel intern als extern is er geen doorstroming. En het verraderlijke aan 'code zwart' is dat we niet weten of en wanneer het komt."

Maar wat houdt code zwart nu in? "Als de vraag overal in het land de capaciteit overstijgt en overplaatsen niet meer mogelijk is, dan kondigt de minister code zwart af. Praktisch gezien betekent dit dat ziekenhuizen dan moeten gaan selecteren wie wel en geen zorg krijgt. Het gaat in eerste instantie vooral om IC-bedden, omdat daar de grootste schaarste heerst," legt de woordvoerder uit. Daarom wordt er nu dus een triageteam voorbereid. "We hopen uit de grond van ons hart dat het niet zover komt, maar we zijn er wel op voorbereid."

De artsen van het team maken bij code zwart eerst nog beslissingen op medische gronden. Als er dan nog steeds meer patiënten zijn dan bedden, dan kunnen ook niet-medische afwegingen gaan meespelen, zoals de verwachte ligduur op de IC en de leeftijd van de patiënten. In een nog dramatischer stadium kan ook sprake van loting zijn. "En ja, dat kan betekenen dat degene die het bed niet krijgt komt te overlijden."