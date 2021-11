Slot vol vertrouwen in Bijlow-vervanger Marciano: 'Hij is gewoon de nummer één van Israël'

Het was groot nieuws vandaag, dat Koning Willem-Alexander woensdag onder wie Feyenoord-supporters en Rijnmond-verslaggevers naar Praag vloog. Qua voetbal ging het de voorbije uren vooral over Justin Bijlow. De doelman testte positief op het coronavirus en is er tegen Slavia Praag niet bij.

"Dat is natuurlijk heel jammer voor hem. En ook voor ons, Justin is de nummer één van Nederland. Het is sowieso even spannend als je corona krijgt. Je weet nooit precies wat het met je lichaam gaat doen. Hij heeft op dit moment milde klachten. Of hij er zondag tegen Twente bij is? Dat zal je de dokter moeten vragen", benadrukt Slot.

Marciano

Wat wél een zekerheid lijkt, is dat Marciano de plaats onder de lat inneemt. De relatief onbekende Israëlische doelman kwam deze zomer naar Feyenoord en staat aan de vooravond van zijn tweede duel voor Feyenoord.

"We hebben hem deze zomer heel bewust gehaald. Hij is een ervaren doelman, de nummer één van Israël en speelde recent nog met Israël uit bij Schotland een enorm belangrijk duel. Hij is dus wel wat gewend. Dat wilden we ook: een keeper die niet in de war raakt als hij plots op moet draven."

Lastig duel

Slot verwacht dat Slavia Praag allesbehalve cadeautjes aan Feyenoord zal uitdelen. In Rotterdam kwamen de Tsjechen in de eerste helft niet goed voor de dag en was het kwaad al snel geschied. "Maar in de tweede helft ging Slavia Praag directer naar ons doel spelen en werden ze gevaarlijk. Ik verwacht dat ze morgen ook zo zullen spelen. Ik ben benieuwd of we controle over de wedstrijd kunnen houden en ons daartegen kunnen wapenen."

Bekijk hier de persconferentie van Arne Slot: