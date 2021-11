Til was er bepaald niet gerust op na positieve test van Feyenoord-keeper Bijlow: 'Gelukkig voorlopig niemand anders besmet'

De doelman van Feyenoord speelde zondag nog mee tijdens het duel met PEC Zwolle (4-0). Bijlow stond dan ook recent nog in direct contact met medespelers. "We hebben natuurlijk direct allemaal getest en gelukkig heeft hij voorlopig in ieder geval nog niemand anders besmet", meldt Til.

Een anders spelende Slavia

Buiten Bijlow lijkt Feyenoord met een fitte selectie naar het duel met Slavia Praag toe te werken. Geen overbodige luxe, tegen de kampioen van Tsjechië. Til verwacht namelijk een ander Slavia dan in de eerste helft in De Kuip, toen Feyenoord over de Tsjechen heen walsten.

"Ik denk dat ze toen niet echt op de hoogte waren van het tempo waarin wij kunnen spelen. Ze waren wat geschrokken. Ik verwacht ook gewoon een getergde ploeg. Slavia Praag moet komen, dus het wordt lastig."

Klik

Vermoedelijk staan zowel Bryan Linssen als Til tegen Slavia Praag weer in de basis. Allebei draaien ze een goed seizoen én waren ze zondag nog twee keer trefzeker in het duel met PEC Zwolle. Een klik tussen Linssen en Til lijkt er zonder meer te zijn.

Til: "Ik speel graag met Bryan. We lossen veel vuil werk voor elkaar op. Eigenlijk spelen we niet eens zoveel ballen naar elkaar, maar doordat we allebei veel in de zestien komen, moeten ze keuzes maken. Dat werkt dit seizoen goed. Waar die klik vandaan komt? Dat is toeval, denk ik. Al heb ik buiten het veld ook wel een klik met Bryan."

Feyenoord heeft donderdag aan een punt genoeg om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de achtste finale van de Conference League. Maar van op een punt spelen, wil Til niks weten. "Ik kom hier gewoon om te winnen, hoor."

Bekijk hier de persconferentie met Guus Til.