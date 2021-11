Als de beelden van de bloederige steekpartij worden vertoond, loopt de verdachte de rechtszaal uit

Een ambulancebroeder heeft op 7 maart van dit jaar 22 steekwonden geteld, op hoofd, hals en gezicht van het slachtoffer. Door tussenkomst van een man in een bestelbusje, die een honkbalknuppel pakt, worden meer steekwonden voorkomen. "Het leek wel een moordmachine", verklaart de bestuurder later.



Wat is er gebeurd, dat de 33-jarige bewoner van de Eerste Middellandstraat in Rotterdam zo in razernij ontsteekt? Dader en slachtoffer kennen elkaar van het werk bij een fruithandel. Het slachtoffer is teamleider. Is zijn collega boos op hem, omdat hij een reprimande heeft gekregen?



De verdachte heeft een blanco strafblad. Een psychiater die hem heeft gesproken, ziet geen aanwijzingen voor een stoornis. De man heeft geen schulden, is niet verslaafd, eigenlijk zijn er nergens problemen te bekennen. De steekpartij is een raadsel.

Zelfverdediging

Volgens de verdachte was hij in zijn woning door de ander aangevallen. "Ik ben van de trap gegooid en in het kruis getrapt. Hij schreeuwde dat hij mij dood ging maken. Ik heb dit uit angst gedaan." Was het steken dan uit zelfverdediging?



Het slachtoffer heeft een andere lezing. Juist hij zou in de woning al zijn bedreigd met het mes. Hij was weggegaan, teruggekomen en toen was het misgegaan. De officier van justitie vindt het daarom noodzakelijk om de camerabeelden te bekijken. "Dan kunt u zien dat het slachtoffer heel rustig naar de woning loopt en niet driegend is."



Als de verdachte is afgevoerd, gaan de lichten in de rechtszaal uit en kijken we naar de tv-schermen. Het is de vroege nacht van de 7e maart, ruim een week voor de Tweede Kamerverkiezingen. We zien een donkere straat met verkiezingsposters aan de lantaarnpalen bevestigd. 'Stem PvdA' en 'Stem DENK' is er te lezen.



Het slachtoffer loopt heel langzaam door de straat en houdt stil bij de woning van zijn collega die naar buiten komt. Een tijdlang gebeurt er niets, tot hij met een mes wordt aangevallen. Het slachtoffer rent, valt op de trambaan en daar volgt een onophoudelijk steken, bijna machinaal.



Grote bloedvlekken

De tram komt aanrijden en stopt. Een voetganger durft niet naderbij te komen. De man in het bestelbusje stapt uit en probeert de dader te overmeesteren. Die ziet nog even kans om ín het busje achter het stuur te kruipen maar na een tik van de bestuurder stapt hij uit en geeft zich over aan de politie die is gearriveerd. Hij steekt zijn armen de lucht in en gooit het mes weg. Op zijn kleding zijn grote bloedvlekken te zien.



Het slachtoffer is tijdens het vertonen van de beelden wel in de zaal gebleven. Hij draagt zijn mondkapje en een muts, zodat de littekens niet zichtbaar zijn. Namens hem wordt een verklaring voorgelezen. "Ik heb lange tijd continu hoofdpijn gehad. Ik heb acht kinderen en ik kan nog steeds hun geluiden niet verdragen door de pijn in mijn hoofd. Ik ben de chauffeur heel dankbaar."



Na hem zou de officier van justitie het woord krijgen om haar strafeis bekend te maken, maar de rechter verhindert dat. "We hebben de beelden bekeken en dat heeft wel indruk op ons gemaakt. Om burgemeester Aboutaleb te citeren over de rellen: dit was een explosie van geweld. Als wij straks een beslissing nemen over de verdachte, moeten we de samenleving voldoende kunnen beschermen. Wij vinden dat de verdachte nogmaals met een psycholoog moet praten, die dan ook deze beelden moet bekijken. Want die spreken boekdelen."



De rechter lijkt er daarmee op te hinten dat enige vorm van behandeling, zoals tbs, niet onmogelijk is. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak wordt voortgezet. De verdachte blijft in ieder geval voorlopig vastzitten.