Het weer van vandaag: zonnetje in de middag

De temperatuur komt vanmiddag uit op 10 graden. De wind gaat overal uit het noordwesten waaien en wordt matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond en vannacht domineert de bewolking en vanuit het noordwesten gaan er een paar buien vallen. De temperatuur daalt naar 4 graden. De wind krimpt naar het westen tot zuidwesten en waait zwak en aan zee matig tot vrij krachtig.

Morgenochtend is er veel bewolking en blijft het eerst nog vrijwel droog. In de middag gaat het vanuit het westen uitvoerig regenen. Met een middagtemperatuur van 5 graden is het waterkoud. De zuidwestenwind neemt toe tot matig en aan zee tot krachtig, windkracht 4 tot 6.

VOORUITZICHTEN:

In het weekend veel bewolking met landinwaarts kans op een (winterse) bui, de meeste regenbuien vallen in de kuststreek. Op zondag komt soms de zon ook tevoorschijn. Het wordt in de middag 5 graden, in de nacht naar zondag ligt de temperatuur in het oosten van de regio rond het vriespunt met kans op lokale gladheid. Maandag is het nog vrij koud, daarna wordt het wisselvalliger en zachter.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.