Meerdere cocaïnevangsten in Rotterdamse haven, straatwaarde bijna 57 miljoen

In de Rotterdamse haven zijn afgelopen dagen meerdere cocaïnevondsten gedaan. In totaal gaat het om 759 kilo coke, met een straatwaarde van bijna 57 miljoen euro.

De drugs zaten verstopt in vier verschillende containers. De eerste container zat vol mango's uit Brazilië die bestemd waren voor een bedrijf in Bleiswijk. De tweede vondst is gedaan in een lading vis uit Ecuador. Er bleek ook cocaïne verstopt in twee containers vol bevroren limoensap.

De bedrijven waar de containers naar onderweg waren, hadden niks met de drugs te maken, zegt justitie. De gevonden cocaïne is inmiddels vernietigd.