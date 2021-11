15 duizend euro voor gouden tip in mishandelingszaak met dodelijke afloop op Katendrecht

Justitie looft 15 duizend euro uit voor de gouden tip in de mishandelingszaak van Jamal Charda. De 42-jarige Rotterdammer werd in de oudjaarsnacht van 2019 op Katendrecht zo zwaar mishandeld dat hij in coma raakte. Afgelopen zomer overleed hij.

Charda was naar Katendrecht gegaan om de jaarwisseling te vieren. Op een van de adressen waar hij kwam, ontstond ruzie. Die begon in een huis en eindigde op straat. Ernstig gewond werd Charda naar een ziekenhuis gebracht. Details over de verwondingen wil de politie niet prijsgeven.

Het slachtoffer leidde geen doorsnee leven. Het was niet altijd duidelijk waar hij mee bezig was, zegt zijn jongere zus donderdag in Bureau Rijnmond. "Maar hij was een prachtmens. Een echt familiemens. We hadden een goede band met elkaar."

De zus was die bewuste jaarwisseling bij haar schoonfamilie op bezoek geweest. "Rond 01:30 uur was ik weer thuis en ben ik naar bed gegaan. Ik droomde toen dat mijn broer in het ziekenhuis lag en werd huilend wakker. Mijn vriend vroeg: 'Wat is er?'. Ik zei: 'Niks.' Een uur later ging de telefoon en kreeg ik te horen dat Jamal naar het ziekenhuis was gebracht."

"Mijn vriend en ik zijn naar het Erasmus MC gegaan. Daar kreeg ik de schrik van mijn leven. Het was vreselijk hoe Jamal eruit zag. De artsen zeiden vrijwel direct dat het niets meer zou worden. Maar wij wilden de hoop niet opgeven. Anderhalf jaar lang hebben we, samen met het ziekenhuispersoneel, als broers en zussen voor hem gezorgd."

Gebrek aan bewijs

Afgelopen zomer, anderhalf jaar na de mishandeling, is Jamal Charda gestorven. "Hij was aan het lijden", zegt zijn zus. ""We hadden geen keus. Het afscheid was zwaar, maar ook mooi. We waren bij hem en hebben het gevoel dat hij in vrede is heengegaan. Hij had al die tijd zijn ogen dicht gehad, maar net voordat het over was, deed hij ze open. Alsof hij zo afscheid nam."

Voor de mishandeling op de Sumatraweg zijn ooit vijf personen opgepakt. Van een van hen is de zaak geseponeerd. De andere vier zijn bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. Zij blijven wel verdachte. "Ik hoop dat mensen die iets weten naar voren komen en gaan praten", zegt zijn zus. "Degenen die dit hebben gedaan, moeten de straf krijgen die ze verdienen."

Bureau Rijnmond is donderdag om 17:20 uur te zien op TV Rijnmond. Het programma wordt elk uur herhaald.