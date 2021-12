Mislukt bij Feyenoord, geliefd bij Coventry City: hoe Gustavo Hamer zijn Premier League-droom aan het verwezenlijken is

Als zijn profielfoto op WhatsApp een indicatie is van hoe fijn Gustavo Hamer het heeft in Coventry, dan kun je er niets anders van maken dan dat hij de gelukkigste man op aarde is. Op de foto staat hij in een hemelsblauw voetbaltenue, met zijn zoontje Thiago van een jaar oud in zijn armen. De twee lachen breeduit naar elkaar, terwijl op de achtergrond het stadion prijkt van de club waarvoor Hamer nu ruim anderhalf seizoen speelt: Coventry City, spelend in het Championship.

“Als gezin hebben we het fijn, we voelen ons hier thuis. Ik speel veel wedstrijden en sta wekelijks in de basis. Het kan niet beter op dit moment”, zegt Hamer.

Copacabana

Een Braziliaan, geboren in kustplaats Itajaí in het zuidoosten van Brazilië, die in een Engelse industriestad aardt alsof het niets is. Het is een bijzonder verhaal. Het grauwe Coventry is bepaald geen Rio de Janeiro of de Copacabana. En met een korte broek en shirt lopen, volgens goed Braziliaans gebruik, staat in het graafschap West Midlands gelijk aan zelfverminking.

“Iedereen denkt altijd maar dat het hier alle dagen regent. Of dat zo is? Ja, eigenlijk wel”, zegt Hamer lachend, om zichzelf later te corrigeren. “Nee, het valt mee. Het is er koud, ik train sinds oktober met een coltrui en handschoenen aan en met een muts op. En het regent er veel. Maar het is vergelijkbaar met Nederland.”

En laten we eerlijk zijn: Hamer is inmiddels wel wat gewend. Op zijn tweede wordt Gustavo Martin Emilio Hamer geadopteerd. Hij groeit op in Leiden en begint met voetballen bij het nabijgelegen RKVV Meerburg. Hollandser krijg je het niet.

Katapult

Hoe dan ook lijkt Hamer zich dit seizoen bij The Sky Blues richting een glansrijke carrière te katapulteren. Aan de andere kant: dat leek in zijn tienerjaren als groot talent in de jeugd van Feyenoord al het geval. Samen met onder anderen Jari Schuurman, Rick Karsdorp en Mo El Hankouri vormt Hamer destijds een superlichting. Toch komt zijn carrière bij Feyenoord nooit van de grond.

“Ja, dat vind ik nog steeds jammer. Op het moment dat ik bij het eerste elftal kwam, had ik Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena als concurrenten. El Ahmadi is een van de beste middenvelders waar ik ooit mee heb gespeeld en Vilhena was toen international. Dus ik zeg niet dat ik in die tijd in de basis van Feyenoord had gehoord, echt niet. Maar ik hoopte wel op een vaste plek in de selectie.”

Die krijgt hij nooit, al maakt Hamer wel zijn debuut voor Feyenoord. Uit tegen Ajax, tijdens een 2-1 nederlaag op 2 april 2017. Als invaller komt hij in de ploeg voor rechtsachter Bart Nieuwkoop, een paar minuten voor tijd.

Ajax-supporters

De minuten voor zijn invalbeurt loopt Hamer, met de zenuwen in zijn lijf, recht voor de Ajax-supporters warm. De scheldwoorden vliegen hem om de oren. Toch houdt hij zich op de rechtsbackpositie prima staande. Sterker nog: na Hamers entree maakt Michiel Kramer nog de aansluitingstreffer.

“Maar we verloren, dat was wel een smetje op die middag. Toch glim ik nog steeds van trots als ik aan mijn officiële debuut in Feyenoord 1 denk. Dat was jarenlang een jongensdroom, die toen uitkwam. Alleen hield het daarna in het eerste snel op.”

Om precies te zijn drie dagen later al, in het thuisduel met Go Ahead Eagles (8-0 zege). Hamer mag in die wedstrijd ruim twintig minuten meedoen, opnieuw als vervanger van Nieuwkoop. Het blijkt de laatste keer dat Hamer het shirt van Feyenoord draagt. Hij komt in het kampioensjaar van Feyenoord verder niet meer in actie en is razendsnel weer van het toneel verdwenen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Gustavo Hamer (midden) tijdens zijn tweede en laatste wedstijd voor Feyenoord, tegen Go Ahead Eagles | Foto: Orange Pictures Archief

De meervoudig Nederlands jeugdinternational wordt het seizoen erop verhuurd aan FC Dordrecht en komt voor de Schapenkoppen tot 39 wedstrijden, drie doelpunten en vier assists en is in de tweede seizoenshelft aanvoerder.

“Dat het zo goed ging, kwam vooral dankzij Marco Boogers, Gérard de Nooijer en Hans de Zeeuw. Bij hen stond de deur altijd open. Als ik mijn frustraties kwijt wilde en even wilde vloeken, dan ging ik bij een van hen langs. Zij praatten dan op me in, zonder het er met iemand anders over te hebben. Dat maakt het voor mij heel vertrouwd.”

Martin van Geel

Hamer voelt zich aan de Krommedijk als een vis in het water. En denkt genoeg ervaring op te hebben gedaan om bij Feyenoord - de club waar hij op zijn veertiende terechtkomt - een kans te krijgen. Maar die krijgt hij naar eigen zeggen niet.

“Voordat ik aan FC Dordrecht werd verhuurd, spraken Martin van Geel en ik af dat ik na mijn verhuurperiode een eerlijke kans zou krijgen. En dat hij niet zou zeggen: ‘Super dat je ervaring op hebt gedaan in de eerste divisie, nu verhuren we je aan een eredivisieclub.’ Maar dat zei hij wel”, zegt Hamer.

Roemloos

Een teleurgestelde Hamer kiest voor een escape naar PEC Zwolle, dat hem in de zomer van 2018 voor anderhalve ton weghaalt uit Rotterdam-Zuid. En dus eindigt zijn Feyenoord-periode roemloos. Al pakken ze hem één ding niet meer af: het kampioenschap met Feyenoord in het seizoen 2016-2017.

“De dag dat we kampioen werden is de mooiste uit mijn carrière so far. Nee, niet eens mijn debuut tegen Ajax. Of spelen in een volle Kuip tegen Go Ahead. Ook dat was magisch, maar het kampioenschap was nog mooier. Dat pakt niemand me meer af.”

En achteraf bezien heeft de stap van Feyenoord naar PEC Zwolle helemaal niet slecht uitgepakt. Misschien was Hamer anders nooit bij Coventry City beland, de club die hem in de zomer van 2020 voor anderhalf miljoen euro van PEC Zwolle koopt.

“Toeval speelt zo’n grote rol in de voetballerij. Natuurlijk heb je zelf invloed, maar er zijn maar weinig dingen die je echt in de hand hebt. Een trainer moet fan zijn van de soort voetballer die je bent, je kan een blessure krijgen of door een blessure bij een concurrent juist een kans krijgen. We moeten het allemaal niet overdrijven. Je hebt een beetje geluk nodig in je carrière.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Gustavo Hamer in zijn FC Dordrecht-periode | Foto: Orange Pictures Archief

Afbreukrisico

Wat betreft de overstap naar Coventry City blijkt het lot hem goed gezind. Want op het moment dat Hamer er tekent, is de club net van het derde naar het tweede niveau gepromoveerd. En lijkt de club - hoewel het een rijke historie heeft en in 1987 de FA Cup won - in het Championship degradatiekandidaat nummer één.

“Ik besefte goed dat het een risico was. Ik kende de club niet, ook omdat ik bijna geen voetbal kijk. Door corona kon ik er in eerste instantie niet eens heen. Ik heb een mondeling akkoord gegeven op basis van wat googelen over de club. Ach, het leven zit vol risico’s. Soms moet je een gokje wagen”, lacht Hamer.

Sterallures

Hamer leeft in het moment, is no-nonsense en wars van sterallures. Misschien dat ze dat in Coventry juist zo aan hem waarderen. En natuurlijk spelen zijn prestaties een grote rol. Zo goed als zijn idool Kaká wordt hij niet, maar hij is met zijn fysiek en traptechniek een onmisbare schakel op het middenveld van The Sky Blues.

“Ik hou echt van de speelstijl in Engeland. Het hoge tempo, het fysieke. Veel mensen denken bij het Championship vooral aan kick and rush, maar er wordt echt goed gevoetbald. Het is geen vechtvoetbal. Zeker met Coventry proberen we fatsoenlijk op te bouwen en zo tot kansen te komen. Dat blijkt behoorlijk goed te werken.”

In Engeland is er lof voor de prestaties van Hamer. De tekst gaat verder onder de foto.

Niet voor niets staat Coventry City verrassend op een punt van de plaats die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de play-offs om een plaats in het voetbalwalhalla: de Premier League. De weg is nog lang, de concurrenten ijzersterk. Maar stiekem durft Hamer te dromen.

“Het zit in m’n achterhoofd. Aan de andere kant: ik kan hard roepen dat we gaan promoveren, maar het seizoen is in totaal 46 wedstrijden. Als je drie keer verliest, sta je plots weer dertiende. Maar ik vind dat we ervoor moeten gaan. Waarom niet?”

Landhuis

Premier League of niet, Hamer is op zijn plek in Coventry. Of beter gezegd in Leamington, een stad net buiten Coventry waar hij met zijn vrouw en zoontje woont. Het leven is er goed, zijn gezin voelt zich er prettig.

“We hebben niks te klagen, wonen in een landhuis, met daarnaast nog een soort tuinhuisje waar onze gasten verblijven”, vertelt Hamer. “Het ligt op een minuut of twintig rijden van het stadion en tien minuten van het trainingscomplex, ideaal. En als we willen winkelen, gaan we naar Birmingham. Dat is een half uurtje rijden en groter dan Leamington. Het is hier behoorlijk rustig, maar ik moet zeggen dat ik me er thuis voel.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Gustavo Hamer in actie voor Coventry City | Foto: Matthew Buxton

Een gevoel dat vanwege corona en meerdere lockdowns een tijdje lastig was om te ontwikkelen, beaamt Hamer. Maar wat dankzij de goede band met de buren, Charlie en Alistair, tóch lukt. Hamer en zijn vriendin zijn regelmatig bij het stel te vinden. En andersom ook. Dat blijkt wel tijdens het interview, als Hamers buurvrouw plots zijn huis binnen komt lopen. “Ik schrok me kapot, haha. We gaan zo met zijn vieren lunchen. Ze is er al wat te vroeg. Ach, we lopen de vloer bij elkaar plat, dus dit verbaast me niet."

“Het is één grote familie hier. Als ik een keer in een hotel slaap met de club, dan slaapt de buurvrouw bij mijn vrouw. De band tussen ons vieren is hecht. Charlie is stewardess, Alistair piloot. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat zij van buiten de voetbalwereld komen. Ze hebben ons hier vanaf het eerste moment met van alles geholpen. We hebben vorig jaar zelfs Kerst met elkaar gevierd. Dit jaar komt tijdens de feestdagen ook de familie langs van teamgenoot Fankaty Dabo (oud-speler van Sparta, red.).”

Eigen liedje

De manier waarop Hamer over zijn leven in Engeland praat, verraadt dat hij zich er echt op zijn plek voelt. Hamer houdt van Coventry en Coventry van hem. Dat laatste sowieso. Hamer heeft immers zijn eigen liedje van de supporters gekregen.

He is Brazilian,

He only cost us a million!

When he plays he's brilliant

Gusta-haaaa-vooo!

Beluister hier het liedje dat de supporters voor Hamer zingen. Tekst gaat verder onder de tweet.

“Coventry is echt een bijzondere club. We spelen elke thuiswedstrijd voor twintigduizend man. Het is voor die mensen een way of life. Ik weet nog dat we eerder dit seizoen met 5-0 verloren van Luton Town en de supporters ons zelfs toen bleven toezingen.”

Ongemerkt door de stad lopen is er dan ook niet bij. “Als mijn vriendin en ik bijvoorbeeld een drankje doen in Coventry, worden we regelmatig herkend. Al laten de mensen ons wel met rust. Ik ben Cristiano Ronaldo niet, hè.”

Steven Gerrard en Rangers

Maar toch, interesse was er de voorbije zomer volop in Hamer. De Schotse topclub Rangers FC - inmiddels onder leiding van Giovanni van Bronckhorst maar toen Steven Gerrard - zou hem destijds hebben willen contracteren.

“Natuurlijk kreeg ik dat mee, mensen stuurden me berichten met die geruchten door. Maar ik heb het nooit officieel van mijn zaakwaarnemer gehoord. Beter, daardoor kon ik mijn hoofd lekker leeg houden. Anders ging ik er alleen maar over zitten nadenken.” Voorlopig loopt het contract van Hamer bij Coventry City nog tot de zomer van 2023 door. En wat voor reden om te vertrekken heeft hij, als hij volgend seizoen misschien in de Premier League speelt?

Het hoofdstuk Feyenoord lijkt voorlopig dan ook gesloten. Al sluit Hamer een terugkeer op een later moment niet uit. Hij denkt het niveau in ieder geval aan te kunnen. "Ik ben totaal niet met een terugkeer bezig. Maar ik denk zeker dat ik goed genoeg ben voor een plaats in Feyenoord 1.”