Groundhoppende Feyenoord-supporters genieten in Praag bij cultclub: 'Mijn hart klopt sneller bij een staantribune'

De broers Verbree kunnen hun geluk niet op in Tsjechië. Woensdag bezochten de mannen al de stadions van Dukla Praag en Sparta Praag. "Maar het stadion van Dukla hebben we van een afstandje moeten zien, want we kwamen er niet in", legt Niels uit. Verder zijn de broers naar Viktoria Zizkov geweest. "Die club kende ik ook niet, maar die club heeft ook een oud en vervallen stadion."

Het stadion van Viktoria Zizkov in Praag | Foto: Niels en Sjoerd Verbree

Het stadion van Dukla Praag van buiten | Foto: Niels en Sjoerd Verbree

Daar is het de mannen om te doen: groundhoppen. Het is een populaire bezigheid onder voetbalsupporters. Een groundhopper bezoekt wedstrijden in stadions, die het liefst ook niet meer in beste staat zijn. Niels en Sjoerd zijn twee zogeheten groundhoppers, die hun bezoekjes op foto's en video's vastleggen.

'De Goffert is voor minder afgekeurd'

Niels en Sjoerd zijn donderdagavond aanwezig in het moderne Sinobo Stadion om hun favoriete club Feyenoord tegen Slavia Praag aan te moedigen. Maar de voorpret zoeken de mannen in het groundhoppen. Wanneer zij donderdagochtend aankomen bij Dolícek, het stadion van Bohemians Praha 1905, trekken de broers gretig foto's met hun telefoon.

"Dit is in Praag het beste stadion tot nu toe", erkent Niels. "Het is allemaal een beetje vervallen. Oude meuk eigenlijk. Als je het beton zo ziet, dan is De Goffert volgens mij al voor minder afgekeurd." Maar dit zijn de mooie plekjes!"

Sjoerd sluit zich aan bij de woorden van zijn broer. Voor hem is groundhoppen ook een grote passie. "Het is anders dan gebruikelijk is. Dat spreekt me sowieso al aan in het leven. Ook als het om stadions gaat. Het is een optelsom van alles: van goedkoop bier tot een koud broodje worst die erbij komen kijken."

Openluchtmuseum

De oude trappen, de bestickerde hekken en de beschilderde muren: Niels en Sjoerd kijken bij FC Bohemians Praha 1905 hun ogen uit. "Het is hier net een openluchtmuseum", vindt Niels.

Voor Sjoerd is de staantribune hét hoogtepunt bij een groundhop. "Zeker met zo'n oud scorebord op de achtergrond, dan gaat mijn hart sneller ervan kloppen. Wellicht vinden mensen het opmerkelijk. Dat kan ik me voorstellen, maar daar heb ik lak aan."