Spot de robothond snuffelt op Rotterdam Centraal naar warmtelekkage

Tijdens de eerste inspectieronde blijkt vooral Spot een attractie te zijn voor de langslopende reizigers. Onder het toezicht van zijn moeder probeert een jong kind de robot zelfs te aaien, dat terwijl er geen staart of kop aan zit. "Dat zou hem juist belemmeren. Zoals hij nu is kan hij op de beste manier voortbewegen. En bijvoorbeeld een trap op. Waardoor je hem optimaal in binnenruimtes kan inzetten", zegt een van de studenten.

Dat is ook precies het doel van deze snuffelsessie. Grote gebrouwen kunnen ondanks isolatie toch warmte lekken. Door de bevindingen van Spot kan een gebouw duurzamer worden gemaakt.

Spot, de supersoepele robothond | Foto: Rijnmond

Maar de robothond gaat nog meer doen. "Er zijn blindegeleidenpaden. Spot gaat kijken hoe toegankelijk dit paden zijn als het bijvoorbeeld druk is. Of wanneer het andere publiek zijn koffer op de paden zet. We gaan het dak op en zoeken naar warmtelekkages. En vanwege het formaat van de robot zetten we hem ook in voor het onderzoek in de kruipruimtes."