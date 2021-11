LIVEBLOG: Rotterdamse gemeenteraad over Coolsingelrellen; Aboutaleb spreekt van twee bommeldingen

Afgelopen weekend barstte het los in Rotterdam | Foto: MediaTV

De Rotterdamse gemeenteraad debatteert vanmiddag met burgemeester Aboutaleb en de Rotterdamse politiechef Westerbeke over de rellen van afgelopen vrijdag.

Wat vrijdagavond begon als een kleinschalige demonstratie tegen het 2G-beleid, ontspoorde al snel. Verschillende groepen kwamen ook in het centrum en begonnen met vernielingen, afsteken van zwaar vuurwerk en uiteindelijk agressie naar politie, ME en hulpverleners. Burgemeester Aboutaleb omschreef het als ‘orgie van geweld'.

De politie loste meerdere waarschuwingsschoten en schoot ook gericht op relschoppers. Tot nu toe zijn er meer dan vijftig mensen gearresteerd. De eerste twee relschoppers zijn gisteren voor de rechtbank verschenen. Beiden zijn veroordeeld tot drie maanden cel en twee voorwaardelijk. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en een 29-jarige man uit Delft. Beiden verklaarden zich te hebben laten meeslepen door de demonstratie, ook hebben ze allebei spijt.

Fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam noemde de oproer een ‘een brij aan groeperingen die samen een explosieve cocktail vormen’. Leefbaar Rotterdam, VVD, GroenLinks en PvdA willen vanmiddag met de korpschef, de burgemeester en wethouder Karremans van Buitenruimte hierover in gesprek.

"Wij mogen dit als samenleving niet pikken! Rotterdam is een stad waar wij het oneens mogen zijn over zaken die spelen, maar geweld en vandalisme zijn nooit, maar danook nooit, de oplossing", zo schrijven de partijen in hun debat aanvraag.

Verslaggever Jan-Roelof Visscher volgt het debat in het stadhuis en doet live verslag