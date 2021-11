Bewoners Beijerlandselaan zetten bijzonder wapen in tegen nieuwe coronarellen: stoepkrijt

"Niet rellen, maar vrede."

"Hou het even gezellig."

"Hugo de Jonge sucks, maar onze buurt afbreken nog meer."

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam was deze week een bonte verzameling leuzen gekalkt. Het ging om een spontane actie van ontwerpster en kunstenares Pauline Wiersema. (25)."Er gingen geruchten rond in de wijk dat er weer gereld zou worden", vertelt ze. "En als bewoner van een zijstraatje leek me dat een heel slecht idee. Dus ben ik meteen in actie gekomen. Met stoepkrijt ben ik gewoon gaan schrijven. En al gauw sloten wat huisgenoten zich aan en waren er buren die ook meededen. Op een gegeven moment kwam er iemand iets in het Arabisch neerzetten, er kwam een Pakistaan helpen en er werd iets in het Turks geschreven. Het vulde zich vrij snel."

Pauline Wiersema | Foto: Rijnmond

Naast de leuzen werd de laan opgesierd met smileys, bloemetjes en vredestekens. Het doel? "Jongeren duidelijk maken dat dit een plek is waar we heel veel geven", zegt Wiersema, die wilde voorkomen dat de Beijerlandselaan opnieuw het toneel zou worden van rellen, zoals in januari dit jaar. Jongeren botvierden hun onvrede over de avondklok toen op winkels en op de politie. De schade was enorm.

Op de laan op Rotterdam-Zuid bleef het deze week rustig. En deden schoonmaakploegen fanatiek hun werk. Maar dat gepoets en geveeg ging ook tegen koste van de leuzen. Die sierden slechts een avond en een nacht het trottoir. Wiersema: "Wat mij betreft hadden ze best nog even mogen blijven staan om de boodschap te versteken."

Schoonmaakploegen op de Beijerlandselaan | Foto: P. Wiersema

"Dit is precies waarvan je droomt", zegt Ron van Gelder. Hij is van de Alliantie Hand in Hand, waarin onder anderen de bewoners, ondernemers en de gemeente samenwerken. "Dat bewoners op een leuke, creatieve manier eigenaarschap over de straat opeisen."