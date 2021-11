Rotterdamse voetballers hopen via de krochten van het Spaanse voetbal op een profcarrière: 'FC Barcelona is het doel'

Dat Atlético Benidorm niet direct een belletje doet rinkelen, is niet zo gek. Ja, in Benidorm gaan jaarlijks veel Nederlanders op vakantie. Maar het is nu eenmaal geen Real Madrid of FC Barcelona. En de ploeg speelt ook niet in de hogere regionen van het Spaanse voetbal. Het is daar zelfs mijlenver van verwijderd. Zo hadden Rayen Clemensia en Brandon Schotsborg ook nog nooit gehoord van Atlético Benidorm.

Schotsborg is 21 jaar oud en speelt als linksback voor derdeklasser Zwarte Pijl. Clemensia is een stuk jonger, 18 jaar oud, kapper in opleiding en linksbuiten in de Onder 19 van SV Den Hoorn. Maar allebei hebben ze dezelfde droom: profvoetballer worden. "Ik ben eigenlijk nog een beetje in shock dat ik deze kans krijg. Ik heb wat gegoogeld en heb gezien dat ze goede spelers hebben en het een mooie club is", vertelt Clemensia.

Aandoenlijk

Je hoeft op Google niet lang te zoeken om dezelfde conclusie te trekken over Atlético Benidorm, al is de term 'aandoenlijk' wellicht treffender. In een competitie voor de mooiste voetbalnamen zouden ze al jaren in La Liga spelen. Volgens het internet bestaat de club in werkelijkheid pas een jaar, speelt het zijn wedstrijden in de Preferente, een regionale Valenciaanse competitie en staat het daarin op de voorlaatste plaats. Eén ding is duidelijk: de luxe en de faam van een profcarrière is hier in geen velden of wegen te bekennen.

Of de twee voetballers dat zelf weten, is de vraag. Het mag de pret in ieder geval niet drukken. Toen George Tweeboom van de COPA Football Academy een stage in de Spaanse kustplaats kon regelen voor de twee, twijfelden ze geen moment om te gaan.

"Ik ben klaar om me te laten zien. Ik heb, toen ik in de jeugd van Alexandria'66 en Spartaan'20 speelde, ook een aantal keer stage gelopen bij BVO's. Ik weet dat ik het in me heb om alsnog prof te worden", zegt Schotsborg. Clemensia: "Als ik alles moet achterlaten voor een contract daar, dan doe ik dat. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ze me daar willen houden. Iemand met mijn kwaliteiten kun je eigenlijk niet weigeren."

Broodje kaas

Aan zelfvertrouwen ligt het in ieder geval niet bij het tweetal. Schotsborg en Clemensia stappen vermoedelijk rond 15 december samen het vliegtuig in richting Benidorm voor een trainingsstage van een week. "We krijgen drie keer per dag eten en verblijven in een hotel van de club. Maar als het blijkt dat het minder is, dan is het ook niet erg. Ik ga ook als een malle op een broodje kaas. We horen in ieder geval direct na de stage of we wel of niet mogen blijven", vertelt Clemensia, die daar niet aan twijfelt.

"We gaan er een contract binnenslepen. Daarna wil ik zo snel mogelijk topscorer worden en een stap maken naar een hoger niveau. Mijn droomclub? FC Barcelona. Dat is mijn doel", zegt Clemensia. Schotsborg: "Ik heb stoute dromen. Barcelona, daar wil ik wel linksback zijn. Maar eerst maar eens bij Atlético Benidorm slagen."