Twee Rotterdammers aangehouden voor dodelijke schietpartij Schiltmanstraat

De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden in verband met de dood van de 20-jarige Roncherello Ellis. Hij werd op 11 oktober doodgeschoten op de Schiltmanstraat in de wijk Bloemhof na een gewelddadige beroving. De politie kwam de daders op het spoor na tips, onder meer na de uitzending van Opsporing Verzocht, dinsdagavond.

De twee aangehouden mannen zijn respectievelijk 18 en 23 jaar. De 18-jarige Rotterdammer zou de schoten hebben gelost. De 23-jarige wordt verdacht ook een rol te hebben gespeeld bij het incident. Beelden van de beroving en schietpartij werden getoond tijdens Opsporing Verzocht.

Op maandagavond 11 oktober werd op de Putsebocht een groep mannen belaagd door een andere groep. Eén van de mannen stond op dat moment te pinnen. Hij werd beroofd, waarna de daders in een auto vluchtten. Roncherello en zijn vrienden gingen in een rode Volkswagen Golf achter de daders aan. In de Schiltmanstraat stond een schutter klaar, die meerdere keren op de Golf schoot. Roncherello werd dodelijk geraakt. Zijn vrienden brachten hem nog naar het Ikazia Ziekenhuis, maar hulp mocht niet baten.