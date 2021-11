Bewoners ontsnappen aan dood na brandstichting

Het is een wonder dat er geen gewonden of doden vallen bij een woningbrand in de Rotterdamse Kamperfoeliestraat. Een brand die niet bij toeval ontstaat. Want op camerabeelden is te zien dat een man een brandend voorwerp naar de benedenwoning werpt en er daarna vandoor gaat. De bewoner van deze woning zegt niet te weten waarom zijn huis het doelwit was.