15.000 euro beloning voor gouden tip dood Jamal

Na anderhalf jaar in coma te hebben gelegen, overlijdt Jamal in juni van dit jaar. In Bureau Rijnmond hebben we al eerder aandacht besteed aan deze zaak. Nu vertelt een zus van Jamal haar verhaal.

Haar broer viert oud en nieuw 2019/2020 in een woning aan de Sumatraweg in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Er ontstaat tijdens het eerste half uur van 2020 ruzie. Jamal wordt door de politie beneden in het portiek gevonden. Hij is gruwelijk toegetakeld en heeft zwaar hersenletsel.

Dezelfde dag worden er twee personen aangehouden. En een week later nog eens drie personen. De zaak tegen één persoon is inmiddels geseponeerd. De andere vier blijven verdachten.

Bijna twee jaar na de fatale mishandeling is het nog niet tot een rechtszaak gekomen, omdat het rechercheteam nog onvoldoende weet wie wat heeft gedaan en waarom. Daarom vraagt ze opnieuw aan de kijkers van Bureau Rijnmond alle nog niet vertelde informatie, hoe weining ook, met hen te delen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000