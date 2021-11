Watford-bonus voor Sparta-keeper Okoye maximaal 5 ton, maar dan moet wel alles meezitten

De bonus die Sparta tegemoet kan zien van Watford FC bovenop het bruto transferbedrag van vijf miljoen euro voor Maduka Okoye is maximaal 500.000 euro. Dat melden betrouwbare bronnen in Engeland. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid die er heerst rond de overgang van de Nigeriaans/Duitse doelman.

Om Sparta de bonus te bezorgen moet Okoye wel vol aan de bak op het hoogste niveau in Engeland: als hij 40 Premier League-wedstrijden speelt ontvangt de Kasteelclub 250.000 euro van de nummer zestien van Engeland. Er komt nog eens 2,5 ton richting Rotterdam-West als de keeper 70 Premier League-duels aantikt. Ook FA Cup-wedstrijden tellen mee in deze rekensom. Mocht Watford FC onverhoopt degraderen en Okoye zijn wedstrijden een niveau lager in het Championship gaan spelen, dan ontvangt Sparta geen bonus.

Algemeen directeur Manfred Laros van Sparta kan de genoemde bedragen bevestigen noch ontkennen: 'Hoe graag ik ook transparant zou willen zijn, in de overeenkomst met Watford FC is vastgelegd dat we over de bonussen geen mededelingen doen.'

De afgelopen weken gingen diverse bedragen rond als de transfer van Okoye ter sprake kwam. Laros schiep maandag al iets meer duidelijkheid door in de Sparta-podcast op Rijnmond te melden dat de Rotterdammers geen zeven miljoen euro maar vijf miljoen euro bruto als transfersom zullen ontvangen van Watford FC.

