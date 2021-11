LIVE: geen verrassingen in opstelling Feyenoord tegen Slavia Praag, Marciano vervangt Bijlow

Feyenoord heeft vanavond tegen Slavia Praag aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Conference League. De ploeg van Arne Slot moet dat proberen te doen zonder Justin Bijlow, die na een positieve coronatest achterbleef in Rotterdam-Zuid. Mis vanaf 18:00 uur niets van dit belangrijke duel via Radio Rijnmond en ons liveblog.

Lukt het Feyenoord om zich vanavond (door in Praag minimaal een punt te pakken) tot groepswinnaar te kronen, dan slaan de Rotterdammers een belangrijke slag. Ze overwinteren dan in Europa en slaan de tussenronde over. Feyenoord stroomt dan pas in de achtste finales van de Conference League weer in. Kortom: een enorm belangrijk duel vanavond. Zeker om te zorgen dat de spanning er tegen Maccabi Haifa, in het laatste groepsduel, niet vol op staat.

Slavia Praag - Feyenoord (aftrap 18:45 uur)

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra