Gaat de Spijkenisse Marathon door? 'Ik krijg er klamme handjes van'

Het is nog maar de vraag of de Spijkenisse Marathon aankomende zondag kan doorgaan. Er worden nieuwe coronamaatregelen verwacht, maar wat de consequenties voor sportevenementen zijn is nog compleet onduidelijk. "De onzekerheid overheerst."

De wanhoop overheerst bij IJsbrand van Hengel, voorzitter van de marathoncommissie van atletiekvereniging Spark. Enkele dagen voordat de Spijkenisse Marathon moet plaatsvinden weet hij nog steeds niet of het evenement kan doorgaan. "Het is heel spannend. We zijn al enkele weken bezig met de organisatie. Maar we worden geconfronteerd met steeds stringentere eisen waar het evenement aan moet voldoen." De aanstaande coronapersconferentie boezemt Van Hengel angst in. "Ik krijg er klamme handjes van."

De vraag is echter nog: hoe zit het met sport? In de gelekte berichten staat nog niets over sportevenementen, vertelt Van Hengel. "Je kunt de voorbereidingen niet stilleggen. Als het toch door mag gaan, dan moet je klaarstaan." Toch overheerst de onzekerheid en zit de organisator met vragen. "Hebben we nu heel de week voor niets gewerkt? Die ruim duizend lopers die zich hebben aangemeld, moeten we die gaan afbellen en teleurstellen?"

Twee ingangen

Indien het evenement 'gewoon' mag doorgaan, dan is in ieder geval rekening gehouden met de strikte coronamaatregelen, zegt Van Hengel. Het evenement heeft twee ingangen: eentje voor gevaccineerden en eentje voor ongevaccineerden. Beide groepen meer dan welkom maar krijgen een verschillend polsbandje "met zogenaamde ziekenhuissluiting", die lastig kapot te krijgen zijn. Gevaccineerden mogen vervolgens gebruikmaken van alle faciliteiten, zoals de kantine en kleedkamers. Ongevaccineerden hebben die luxe niet.

Zelfs de start van de marathon is coronaproof gemaakt volgens Van Hengel. "We hebben het startvak met honderd meter opgerekt en verdeeld over vijf paden in de breedte," zo kan er toch 1,5 meter afstand worden gehouden. Of de marathon doorgaat wordt na de persconferentie van vrijdag duidelijk.