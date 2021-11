Chantalle Zijderveld mocht al twee keer bij de koning aanschuiven

Tijdens de jaarlijkse uitblinkerslunch op paleis Noordeinde ontvangt het Koninklijk Paar mensen die dit jaar hebben geëxcelleerd. Een van hen is paralympisch kampioene Chantalle Zijderveld uit Rotterdam. Het eten was deftig, maar de belangrijkste les? "Uiteindelijk is Maxima ook gewoon een moeder."

Het is al de tweede keer dit jaar dat Zijderveld mocht aanschuiven bij de koning en koningin. "Na Tokio mochten we ook al langs bij de koning," vertelt paralympisch zwemster Chantalle Zijderveld. Bij de laatste Paralympische Spelen won Zijderveld twee gouden en twee zilveren medailles op meerdere zwemonderdelen. De sfeer was anders dan toen, vertelt ze. Want: ze was niet omgeven door Paralympische atleten, maar door mensen uit alle hoeken van de samenleving. "Je hebt dan hele andere gesprekken."

Bij de uitblinkerslunch was een gemêleerde groep Nederlanders aanwezig: van gevierde wetenschappers tot topsporters, en een cartoonist tot een illusionist. "Vanwege corona zaten we aan vier verschillende tafels en er werd steeds doorgedraaid. Het ging telkens over ieders zijn of haar vak, waar iedereen met passie over sprak."

Maar Zijderveld zat niet alleen met andere uitblinkers aan tafel, ook met koning Willem-Alexander en koningin Maxima tafelden mee. "Soms ging het over hele serieuze dingen, maar uiteindelijk is de koningin ook maar moeder. Dan vertelt ze over haar kinderen en hoe het met ze op school gaat," lacht ze. "Uiteindelijk zijn het ook gewoon mensen. Ik vind het bijzonder om te zien dat ons koningspaar erg onder de burgers is. Ze komen niet statig voor, dat vind ik tof."

Deftig dineren

De uitblinkerslunch was "serieus deftig," vertelt Zijderveld opgewonden. "Het voorgerecht was gelakte langoustines, gepofte soufflé gevuld met achiotecrême, scheermes, kokkel en passievrucht. Dan het hoofdgerecht, dat was gebakken reeënrugfilet met amandelcroûtes, calvados appelparels, bloemkoolhart, krokante hasselbackaardappels en gebakken koningsboleten."

En het toetje? "Dat was gewoon ijs."