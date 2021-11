Schoolbestuurder over mogelijke maatregelen: 'We hebben belangrijke redenen om de scholen open te houden'

De scholenkoepel -met meerdere basisscholen en voortgezet onderwijs in Dordrecht- heeft inmiddels ervaring met online lesgeven. "Wij hebben bij de vorige lockdown zo goed mogelijk digitaal afstandsonderwijs gegeven, maar er zijn toch achterstanden opgelopen. Niet alleen op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied", zegt Van der Bijl. "Dat zijn voor ons belangrijke redenen om de scholen open te houden."

De Prinses Julianaschool in Dordrecht, die onder Stichting H³O valt, is sinds maandag gesloten vanwege een corona-uitbraak. Van de 14 personeelsleden op deze basisschool zijn er 12 ziek of in quarantaine. Daarnaast zijn ook veel kinderen ziek. De school blijft in ieder geval twee weken dicht.

Gat personeel

Stichting H³O laat weten dat er naast de corona-uitbraak ook sprake is van een lerarentekort. "Bij normale omstandigheden is het al heel moeilijk om het organisatorisch rond te krijgen", zegt Van der Bijl. "Bij zo'n explosie zoals nu is het soms onmogelijk om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, althans in fysieke vorm."

Als het gaat om de coronamaatregelen adviseert het OMT om alle scholen open te houden. De schoolbestuurder staat daar volledig achter, maar bij de Prinses Julianaschool kon dat helaas niet. De leerlingen van de Prinses Julianaschool krijgen nu allemaal afstandsonderwijs, tenzij hun docenten zelf ook ziek zijn.

Basisregels

Een van de opties waar ook over gesproken wordt is het vervroegen van de kerstvakantie. Of dat een goed idee is kan Van der Bijl nog niet zeggen. "De situatie verschilt per school. Op grote scholen van bijvoorbeeld 400 leerlingen is nauwelijks wat aan de hand. Het is heel lokaal wat er aan de hand is."

Wel vindt Van der Bijl dat mensen zich beter aan de basisregels moeten houden. "Als de scholen dicht gaan en we houden ons niet aan de basismaatregelen, dan weet ik niet of dat soelaas gaat bieden."

Het kabinet geeft vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen.