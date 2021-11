'Voormalig personeel werkzaam op ECT-terminal speelde grote rol bij ronselen drugsuithalers'

Luis S. (33) was schoonmaker op de terminal, Joaquim F. (41) en Atilla S. (35) deden schilderwerk. Volgens justitie was er een duidelijke taakverdeling. Luis S. en Joaquim F. ronselden de uithalers, Atilla S. ging hen vervolgens ophalen. De uithalers werden ‘soldaten’ genoemd, die onder meer werden opgepikt op de Vuurplaat en het parkeerterrein van Spartaan ’20 aan de Oldegaarde in Rotterdam.

In een afgeluisterd gesprek is te horen dat de operatie op 14 april 2020 mislukt: Atilla S. zet de uithalers af bij de verkeerde ‘stack’ op de Delta Terminal. Een stack is een verzameling opgestapelde containers.

Op camerabeelden is de actie te zien: Atilla S. rijdt met zijn gele Volkswagen Caddy het Delta-terrein op, waarna twee uithalers met rugtassen uit de laadruimte stappen. Ze verdwijnen in de containers en later blijkt dus dat ze op de verkeerde plek zitten. Beide mannen worden aangehouden en enkele dagen later worden nieuwe uithalers naar de terminal vervoerd.

Stofzuigers en toiletpapier

Atilla S. heeft een bekentenis afgelegd en gezegd dat hij bijvoorbeeld voor het brengen van de uithalers op 14 april 8000 euro heeft gekregen van Joaquim F. Hij wijst ook andere verdachten aan. Die ontkennen of leggen zeer beperkte bekentenissen af. Zo zegt F. dat afgeluisterde gesprekken wel degelijk over schilderwerk gingen en dat hij ‘toiletpapier en stofzuigers’ binnen en buiten het terrein moest neerzetten voor de schoonmaker, Luis S.

In de ogen van justitie was Rotterdammer Lahsen M. de opdrachtgever, waarbij hij nauw samenwerkte met Abdelaziz B. De zaak tegen beide mannen is voorlopig uitgesteld: stemherkenning moet onder meer uitwijzen wie van de twee te horen is op een afgeluisterd gesprek. Beide mannen zijn kalend en als baas van de organisatie wordt gesproken van ‘de Kale’.

Bij Lahsen M. is bijna drie ton aan cash geld aangetroffen. Zijn vrouw stond eerder deze week terecht voor het witwassen van dat geld. Zij zegt dat het grootste deel spaargeld is. Een bedrag van 50.000 euro zou afkomstig zijn door de verkoop van een café van Lahsen M. in België.

Tegen Atilla S. is en straf van negen maanden cel geëist. Justitie neemt daarin mee dat hij een ondergeschikte rol speelde als chauffeur en volledig heeft bekend. Tegen de vermeende ronselaar Joaquim F. is drie jaar cel geëist.

De zaak tegen de andere verdachte/ronselaar Luis S. is uitgesteld omdat hij positief is getest op corona.