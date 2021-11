Strijdend tiental Feyenoord verzekert zich dankzij Dessers van Europese overwintering in Praag

Feyenoord kwam in de beginfase prima voor de dag in Praag en zette Slavia onder druk. Uit het niets was het dan ook dat de Tsjechen op voorsprong kwamen door een fout in de defensie. Een misverstand tussen Ofir Marciano, die de vanwege corona ontbrekende Justin Bijlow verving, en Tyrell Malacia bleek dodelijk. De lachende derde was Peter Olayinka, die de bal op aangeven van Alexander Bah kon binnentikken.

Dubbele tegenslag

Het was niet de enige tegenvaller voor de Rotterdammers, want na de sportieve tegenslag volgde ook fysiek malheur. Bryan Linssen moest de strijd voortijdig staken vanwege een blessure. Zijn vervanger, Cyriel Dessers, kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar struikelde over de bal. Later was Dessers opnieuw gevaarlijk, maar zag hij zijn poging uit de hoek getikt worden door Ales Mandous, die ook handelend moest optreden na een kopbal van Guus Til.

Drie keer was na iets meer dan een halfuur spelen scheepsrecht voor Dessers. Op aangeven van Jens Toornstra speelde de Belg zich met een pirouette fraai vrij in de zestien en schoot hij met links feilloos raak. Een welkome opsteker voor Feyenoord.

Tekst gaat verder onder het fragment:

Een flinke streep door de rekening was vervolgens het wegsturen van Guus Til, die een harde overtreding beging op Nicolae Stanciu. De Finse scheidsrechter Mattias Gestranius was onverbiddelijk, waardoor Feyenoord een klein uur met tien man verder moest.

Negatieve hoofdrol Marciano

Een hete tweede helft leek op Feyenoord te wachten, maar dat viel in de eerste twintig minuten mee. Buiten een kopkans voor invaller Jan Kuchta werd Slavia niet gevaarlijk. Opnieuw was het echter Marciano die Slavia pardoes in het zadel hielp. De Israëlische doelman liet een afstandsschot van Tomas Holes uit zijn handen glippen, waarna Kuchta er als de kippen bij was om Slavia op een hernieuwde voorsprong te schieten.

In de slotfase leek Feyenoord langszij te komen. Een corner van Orkun Kökcü werd ingekopt door Lutsharel Geertruida, maar de bal werd van de lijn gehaald. Wie anders dan Cyriel Dessers werd in blessuretijd alsnog het goudhaantje voor Feyenoord.

Feyenoord sluit de groepsfase van de Conference League op 9 december af met een thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa.

Slavia Praag - Feyenoord 2-2 (1-1)

12' Peter Olayinka 1-0

31' Cyriel Dessers 1-1

66' Jan Kuchta 2-1

90' Cyriel Dessers 2-2

37' ROOD: Guus Til (Feyenoord)

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra (78' Jahanbakhsh), Linssen (18' Dessers), Sinisterra