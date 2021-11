Dessers in Praag andermaal goudhaantje voor Feyenoord: 'Het went niet'

Van zijn acht doelpunten voor Feyenoord scoorde hij er liefst zes in blessuretijd. Bovendien maakte hij ze allemaal als invaller. Zo ook in Tsjechië, waar hij tweemaal doel trof én opnieuw trefzeker was in blessuretijd. "Ik heb het nu al een paar keer kunnen meemaken de laatste weken, maar ik kan wel zeggen dat het niet went", reageerde Dessers na afloop van het Conference Leagueduel met Slavia Praag. "En zeker hier niet, in Praag, met duizenden meegereisde fans."

In de eerste helft was Dessers, die de geblesseerde Bryan Linssen verving, ook al verantwoordelijk voor de eerste Feyenoord-goal. Het betekende na iets meer dan een halfuur spelen de 1-1 nadat Peter Olayinka de Tsjechen binnen het kwartier op voorsprong had geschoten. "Die eerste goal was ook een mooie goal, een echte spitsengoal. Waar ik een paar jaar geleden misschien onmiddellijk had geschoten, had ik nu de rust om weg te draaien van de verdediger en vanuit de draai met links te schieten. Hard genoeg, en hij ging goed in de hoek."

Vechtlust en veerkracht

Feyenoord toonde in Praag opnieuw vechtlust én veerkracht. Want niet voor het eerst dit seizoen kwamen de Rotterdammers terug van een achterstand en vochten ze zich terug vanuit verloren positie. "Het is al al een paar keer gebeurd dit seizoen dat we terugkomen", weet ook Dessers. "Hoe snel we ook na die rode kaart als team de knop omdraaien, daar kan ik alleen maar voor applaudisseren. Dat is echt heel knap. Zeker in deze omstandigheden, uit in Praag tegen echt een heel goed team dat in de competitie goed bezig is en in vorm is."

Feyenoord is na vijf poulewedstrijden in de Conference League - na bovendien een reeks kwalificatiewedstrijden in aanloop naar het hoofdtoernooi - al voor de laatste speelronde van de groepsfase zeker van overwintering. "Dat is heel knap", vindt Dessers. "Ik denk dat wij na Vitesse misschien wel de moeilijkste poule hebben in de Conference League. Op voorhand ben je blij met dit soort wedstrijden, want het zijn mooie wedstrijden. Maar het zijn ook heel moeilijke wedstrijden. Als je dan nu al geplaatst bent als groepswinnaar, dan spreekt dat voor zich. Dit team zit goed in elkaar, dit team voelt zich goed. Zelfs met tien tegen elf, tegen een hele goede ploeg, kunnen we dit toch over de streep trekken. Dat wil toch iets zeggen."

Bekijk hieronder het hele interview met Cyriel Dessers.