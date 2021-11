Slot zag Feyenoord op wilskracht punt uit het vuur slepen in Praag: 'Misschien wel de knapste prestatie tot nu toe'

De wilskracht die Feyenoord andermaal toonde is volgens Slot één van de grootste kwaliteiten van zijn ploeg. "Maar dat is ook een kwaliteit die ik over heb genomen van de vorige trainer", verwijst Slot naar voorganger Dick Advocaat. "Want ik vond dat dat ook iets was wat Feyenoord vorig jaar al heel vaak liet zien, dat ze na een achterstand in staat waren om terug te komen. Dat was iets wat niet nieuw voor me was toen ik bij Feyenoord begon. Die kwaliteit hebben we de afgelopen week vaak nodig gehad."

'Knapste prestatie'

Er waren donderdagavond in Praag de nodige tikken die Feyenoord te verwerken kreeg. Het maakt het resultaat volgens Slot nog bewonderenswaardiger. "Dat maakt dit voor mij misschien wel de tot nu toe knapste prestatie, want we hebben vandaag enorm veel teleurstellingen gekend", oordeelde Slot. Feyenoord gaf tot tweemaal toe een doelpunt weg en zag Guus Til al in de eerste helft rood krijgen. "Als je dan ziet dat we op het eind echt nog een aantal kansen krijgen om de 2-2 te maken, dan vind ik dat heel bijzonder, ook in acht nemende dat je hier tegen een heel sterke tegenstander moest spelen die behoorlijk gretig was om een resultaat te halen."

Slot zag ook dat Feyenoord zich in de tweede helft ondanks het numerieke ondertal goed staande hield. "Los van een heel goede redding van Ofir (Marciano, red.) uit een corner, hebben ze eigenlijk niet hele grote kansen gehad", sprak Slot, die overigens ook aangaf dat Feyenoord weinig kon uitrichten. Dat veranderde toen de Rotterdammers alles of niets gingen spelen. "Uiteindelijk kiezen we er zeven, acht minuten voor tijd voor om met vier aanvallers te spelen. Dan heb je de kwaliteit van het individu nodig om de wilskracht die de jongens de hele wedstrijd toonden en de aanvallende wissels vanaf de zijkant te belonen."

Weifelende Marciano

Feyenoord belonen deed uiteindelijk Cyriel Dessers, die volgens Slot als voorbeeld moet dienen voor de donderdag weifelend acterende Ofir Marciano. De tweede doelman, die keepte omdat Justin Bijlow in Tsjechië ontbrak vanwege corona, maakte bij beide doelpunten van Slavia bepaald geen goede indruk. "Hij kan moed putten uit de situatie van Dessers, die de gebeten hond was na de 2-2 tegen RKC waarin hij de nodige kansen miste. En kijk waar Cyriel nu staat en hoe belangrijk hij vandaag was. Ik heb na de wedstrijd gezegd: het is het leven van een keeper en een spits dat je soms de held kunt zijn en soms de schlemiel."

Druk maakt Slot zich niet om Marciano, die volgens de trainer ervaren genoeg is om zich te herpakken. "Dit is vast niet de eerste keer in zijn leven dat hij één of twee fouten maakt die ten koste gaan van het resultaat. En het is nu aan Ofir om dezelfde reactie te geven als Cyriel. Dat zou ik op zich niet vervelend vinden", knipoogde Slot, die zondag naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een beroep moet doen op de Israëlische international.

